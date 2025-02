El peronismo bonaerense se reacomoda ante el riesgo de ruptura y la incertidumbre del calendario electoral

El peronismo en la provincia de Buenos Aires está por ingresar en etapa de definiciones en lo que refiere a la estrategia electoral para las legislativas de este año. Mientras se aguardan decisiones fundamentales, como saber si habrá un desdoblamiento en territorio bonaerense o qué pasará con las PASO, -una decisión atada la resolución en el Congreso- los distintos espacios de lo que es el oficialismo en la provincia empiezan a reagruparse para estar preparado a cualquier escenario que puede presentarse: unidad o quiebre interno.

Si bien ninguno de los espacios que se dividen entre el kirchnerismo -con La Cámpora a la cabeza-, el axelismo en construcción o el Frente Renovador de Sergio Massa se animan a afirmar que habrá una ruptura irremediable, sí hay movimientos para fortalecer cada sector en caso de que no haya unidad. Los intendentes, por su parte, son otro factor de peso. Los jefes comunales que no juegan activamente en alguno de estos tres sectores apuestan, en su mayoría, a la unidad. “Si vamos separados, no tenemos ningún tipo de chance. Espero que prime la cordura”, arriesga un intendente peronista.

Los funcionarios e intendentes que trabajan en pos de una conducción que tenga a Axel Kicillof al frente son los más activos hoy por hoy en mostrar una identidad propia. El 22 de febrero habrá una muestra en este sentido con el acto que el gobernador encabezará en la ciudad de Mar del Plata, bajo el eslogan “La Provincia se Organiza”. Es un encuentro con anclaje en la Quinta sección electoral, que este año renueva cinco lugares en el Senado bonaerense. El plan es que los actos sean itinerantes, de carácter seccional y siempre cerrados por Kicillof. Hay en agenda otras reuniones para la Segunda y Cuarta sección electoral.

A la par, ya se lanzaron las mesas distritales “Es con Axel”. Días atrás se llevó adelante una en Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela, el primer intendente en sumarse oficialmente a La Libertad Avanza, en un recorrido que luego imitaron otros intendentes como Ramiro Egüen de 25 de Mayo o Fernanda Astorino de Capitán Sarmiento. El encuentro en Tres de Febrero estuvo encabezado por dos dirigentes que apuestan a la construcción de Kicillof: el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa y el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, que además es uno de los referentes de Somos Barrios de Pie y que buscará encabezar la lista a concejales por el peronismo.

“El mejor homenaje que la militancia popular le pueda hacer a Néstor y a Cristina es construir una herencia, una continuidad de futuro que forje desde esas banderas los destinos de grandeza de nuestra patria y de felicidad en nuestro pueblo. Como venimos afirmando hace tiempo, es claro que el futuro es con Axel. Los movimientos populares dependen de renovarse, de reinventarse y como diría Axel, de componer nuevas canciones”, remarcó el funcionario provincial con asiento en Tres de Febrero.

En La Cámpora y el cristinismo aguardan. En el Instituto Patria y sus satélites las acciones políticas pasan por lo que sucederá con el proyecto de Ficha Limpia, recientemente sancionado en la Cámara de Diputados y a la espera de ser tratado en el Senado. El posicionamiento es que la iniciativa busca correr de la contienda electoral a Cristina Kirchner. Aparece la intención para que la presidenta del Partido Justicialista siga dominando la agenda. “Los bloques legislativos de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires expresamos nuestro rechazo al proyecto “Ficha Limpia” que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei y el PRO, le brinda al Poder Judicial la capacidad de decidir a quién puede o no elegir nuestro pueblo. De esta manera, el poder menos democrático de la República Argentina podría sacar de la competencia electoral a Cristina Fernández de Kirchner, única persona alcanzada por este proyecto”, plantearon en las últimas horas los bloques legislativos de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires.