El peronismo bonaerense volvió a reunirse con un mensaje por CFK y el foco en la unidad

Desde algunos sectores hablan de coincidencias que facilitarán el armado de las listas, aunque aún no hay detalles concretos y habrá que esperar al consejo partidario.

Mientras se calientan los motores electorales en todos los frentes, este mediodía el peronismo de la Provincia de Buenos Aires organizó una reunión en la que distintos partidos políticos aliados y espacios dentro del Partido manifestaron su compromiso para continuar con la campaña nacional «Argentina con Cristina».

«En este contexto, los partidos aliados debatieron las propuestas y actividades que se llevarán adelante dentro de la campaña ‘Argentina con Cristina’, organizando y coordinando acciones en territorio, además de trabajar para fomentar la participación electoral», señaló la escueta comunicación oficial que, además habló de «profundizar acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra CFK».

Más allá de ese punto, todos los ojos están puestos en la definición del panorama electoral de cara a las elecciones bonaerenses que se celebrarán a mediados de septiembre y que tiene en la segunda semana de julio la fecha límite para la conformación de las alianzas.

La foto de hoy, con la presencia de representantes de todos los sectores, hace recordar a los días en los que se precipitaba la condena sobre Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, esa unidad que muchos consideran promisoria, todavía no se traduce en negociaciones concretas sobre las listas, según señalan las fuentes partidarias.

Hoy, por ejemplo, estuvo presente el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien aseguró que «va a haber una unidad porque es lo que piden todos los compañeros» y subrayó que habrá también «unidad para defender a Cristina».

Secco es presidente del Frente Grande y, además integrante del kicillofismo, algunos de los presentes en la reunión lo señalaron como el emisario del gobernador, pero esa interprestación no es oficial.

«Vamos a ser solidarios y vamos a trabajar por la campaña que vamos a lanzar en todo el país», dijo. Esas palabras, viralizadas en las redes sociales, fueron republicadas por la intendenta de Quilmes, la dirigente camporista Mayra Mendoza.

Guillermo Moreno, el líder de Principios y Valores, también aseguró que se «confluirá» y señaló que se habló de «ejes de campaña», contradiciendo la versión oficial que optó por asegurar que no se habló del tema.

Desde el sector más cercano a Máximo Kirchner se limitaron a decir que reinó «el clima de unidad» y, sobre el camino a las elecciones dijeron a este diario: «Vamos a estar bien».

Esta mañana, fuentes del kicillofismo consultadas por El Cronista respecto de la cercanía de una alianza respondió: «Siempre estamos cerca, como Rosario», parafraseando una canción de Fito Páez. Acto seguido señaló el contingente enviado a la reunión que encabezó Secco.

Mientras tanto, el Frente Renovador mantiene el perfil bajo y señalan que definirán buena parte de su decisión en un congreso que se realizará el 7 de julio. El PJ Bonaerense, por su parte, podría hacer lo propio el día anterior, el 6 de julio.

En la reunión de hoy estuvo el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; la vicepresidenta del PJ Nacional e intendenta de Moreno, Mariel Fernández; la secretaria de Organización e intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el secretario de Comunicación e intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro; el diputado provincial, jefe de bloque, Facundo Tignanelli.

En este marco estuvieron presentes, el Frente Renovador (Rubén Eslaiman); Principios y Valores (Guillermo Moreno); Patria Grande (Federico Fagioli); Kolina (Carlos Castagneto); Nuevo Encuentro (Martí n Sabbatella); Partido de la Victoria (Esteban San Pedro); Partido Comunista (Claudio Vera); PTP -Partido del Trabajo y del Pueblo (Bernardino Fernández); Izquierda Popular; Nuevo Buenos Aires (Enrique Alliot); Partido Solidario; Instrumento Electoral por la Unidad Popular (Hugo Amor); Partido Intransigente(Juan Ferreyra); Partido Federal (Daniel Amadeo); Patria de los Comunes (Gildo Onorato); Libres del Sur (Humberto Tumini); MILES y Rama Alfonsinista (César Martucci).