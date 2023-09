«El Peronismo busca proteger y liberar al hombre; por eso somos la tercera posición»

Al inaugurar el segundo Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en el barrio 8 de Marzo de la ciudad de Formosa, en la mañana de este lunes 18, el gobernador Gildo Insfrán subrayó que la gestión provincial, a pesar de toda la situación económica que se vive, está dedicada “a invertir para que el pueblo de Formosa viva cada vez mejor y sean felices en su propia tierra, en el lugar que hayan nacido se desarrollen”.

El primer mandatario indicó en su alocución que la política del Gobierno provincial “es abarcativa” en términos de lo que “decía la Constitución Nacional del ’49, de que ‘únicos los privilegiados son los niños y las niñas’, pero también en ella estaban insertos los derechos de la ancianidad”.

Al mismo tiempo, pidió tener presente que en el mes de septiembre se recuerda el 17 de septiembre de 1955, fecha en el que “fue el golpe de Estado al general Juan Domingo Perón” y que precisamente “por un bando militar se derogó una constitución nacional, moderna para hoy todavía la de 1949”.

“Entonces, si estas cosas han ocurrido en nuestro país por qué no voy a pensar que puede volver a repetirse semejante barbaridad”, en vistas de “los discursos y las propuestas tanto de esa señora (Patricia Bullrich) como ese señor (Javier Milei), si se los puede llamar así”, advirtió Insfrán.

Recodó a su vez que “estamos pagando la herencia de un Gobierno que estuvo desde el 2015 a 20019”, aludiendo a la gestión de Cambiemos, por lo cual reprobó, categórico, que “criminal e irresponsablemente han endeudado al país con la complicidad de un organismo internacional”, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Buscan que la Argentina esté así de rodillas para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren de nuestras riquezas naturales, ese es su objetivo”, apuntó Insfrán.

Por otro lado, continuó diciendo que “el Peronismo no es ni derecha ni de izquierda porque Juan Domingo Perón decía que ambas ideologías insectifican al hombre, una lo explota a través del capital y otra lo hace a través del Estado”.

En cambio, “el Peronismo busca proteger y liberar al hombre, por eso somos la tercera posición”, reafirmó categórico, ya que “no somos de centro, derecha o izquierda, sino una opción superadora a todos ellas, en donde los protagonistas fundamentales de nuestra política son los seres humanos”.

En consecuencia, concluyó que “si no somos capaces de defender esto el 22 de octubre, no nos merecemos otra cosa que lo que están pretendiendo imponer a nuestra querida Argentina” los dos candidatos de la oposición nacional.

Relacionado