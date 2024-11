El peronismo discute qué hacer con las PASO

Contrariamente a lo que sucedía en los últimos años, el peronismo se muestra dispuesto a discutir la eliminación de las PASO. La posibilidad de liquidar el sistema electoral impulsado por Néstor y Cristina Kirchner luego de la derrota electoral del Frente para la Victoria en 2009 es contemplada por los principales referentes de Unión por la Patria, incluso por la ex presidenta y actual titular del PJ.

Esa predisposición se refleja en el Congreso, con la reacción sin el rechazo al proyecto del Gobierno enviado a Diputados para suprimir las primarias, y a la discusión interna en el peronismo en la provincia de Buenos Aires, en medio de las pujas entre Axel Kicillof y La Cámpora, para replicar la eliminación en ese distrito en caso de que avance la modificación a nivel nacional.

En ese contexto, tres diputados chaqueños de Unión por la Patria presentaron un proyecto para que las primarias dejen de ser obligatorias.

“Hacer compulsiva la participación en lo que es una elección interna de un partido puede ser entendido como una tergiversación de ese derecho constitucional al sufragio”, sostuvieron en los fundamentos Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, alineados con el ex gobernador Jorge Capitanich.

“Nuestro análisis no es económico ni decimos que no haya que gastar en elecciones, sólo expresamos que obligar a votar a toda la ciudadanía en las internas partidarias es un exceso”, aclaró Pedrini, y cuestionó la intención del Gobierno de limitar los aportes estatales para las campañas y aumentar los topes de los aportes privados. A diferencia de los cambios con las PASO, la reforma del financiamiento de los partidos genera resistencia en el peronismo.

“Hay que ver si el Gobierno habilita el debate en extraordinarias, en ese caso vamos a discutirlo internamente. La mayoría de los gobernadores no quieren la PASO. También vemos predisposición a que no haya primarias en la provincia de Buenos Aires”, dijo un referente del bloque de diputados de Unión por la Patria.

Pese a tratarse de un sistema electoral diseñado por el kirchnerismo, las PASO resultaron más útiles a lo que fue Cambiemos y luego Juntos por el Cambio que al peronismo, coincidieron dirigentes con acceso al Instituto Patria, del Frente Renovador y ligados a los gobernadores. En las próximas legislativas, también evaluaron, la eliminación implicaría una complicación principalmente para Mauricio Macri.

En caso de cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza, sin PASO el PRO no podría “medirse” en los distritos con mejores posibilidades y quedaría en condiciones más desfavorables ante sus socios. “Consolidaría la polarización entre Milei y nosotros”, consideraron en el peronismo.

Cristina Kirchner todavía no bajó una línea clara, pero no se opuso a la discusión y en conversaciones con dirigentes cercanos se mostró dispuesta a suprimirlas. “Las discusiones se van a dar cuando llegue el momento. Nunca antes de tiempo”, deslizaron en el Instituto Patria, sin descartar la eliminación.

Desde la presidencia del PJ, la ex mandataria tendrá más margen para las decisiones con o sin PASO, según la mirada coincidente en el espacio. Los eventuales quiebres también sucederían más allá de la continuidad o no de las primarias, como ya pasó con Sergio Massa en 2013 o Florencio Randazzo en 2017: “El que quiere romper, lo hace con cualquier sistema”.

Una parte del bloque adelantó que podría oponer resistencia a terminar con las primarias, desde los más alejados a la conducción de Cristina que no planean abandonar el frente a dirigentes de provincias sin un liderazgo claro o con conflictos abiertos, como Santa Fe, Jujuy y San Juan, en los que la competencia podría funcionar como ordenador. En otros casos, con Formosa acaso como el ejemplo más claro, no cambiaría el escenario: Gildo Insfrán armaría las listas con o sin PASO.

Hace tiempo a favor de suprimir las primarias, Massa dio instrucciones a Diego Giuliano -diputado y titular del Frente Renovador- de sostener esa postura aunque a la vez someterse al debate interno y aceptar la decisión. El ex ministro de Economía habló del tema con Cristina y con Kicillof.

Como contó Clarín, el gobernador bonaerense procurará consensuar y avanzar en los próximos días con las definiciones electorales en la provincia, desde definir la modalidad de votación para los cargos provinciales (para los nacionales habrá boleta única), si desdobla las fechas y si abre también el debate para eliminar las PASO, lo que en buena medida dependerá de la resolución a nivel nacional.

Rubén Eslaiman, legislador provincial del Frente Renovador, presentó un proyecto para suspender las primarias en 2025 en ese distrito. Ese mismo camino, es decir una iniciativa para dejarlas sin efecto el año próximo y no eliminarlas para siempre, podría tomar también el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria. “Es una alternativa para no hacer lo mismo que Milei”, deslizó uno de los referentes de la bancada, con la confirmación de que acompañar al Gobierno en ese punto de la reforma electoral es una posibilidad concreta: “Las PASO dejaron de ser un tema tabú”.