El picante comentario de Daniel Osvaldo sobre Jimena Barón: “Se vino a vivir a casa y no me avisó”

Durante la cuarentena por coronavirus , Jimena Barón volvió a la casa de su expareja Daniel Osvaldo para compartir algunos días en familia junto a Momo , el hijo de ambos. ” Quise regalarle otro capítulo de papás “, explicó la cantante luego de que se conociera la noticia y que, incluso, comenzaran rumores de una reconciliación y posible embarazo .

Luego, Barón volvió a su casa pero fue diagnosticada con un tendinitis , por lo que dio marcha atrás y regresó a la casa del futbolista. Ahora, Osvaldo lanzó un picante comentario sobre la situación, y dio a entender que la artista se tomó algunas atribuciones de más.

Desde el regreso de la cantante a la casa del padre de su hijo, fueron muchos los chistes cruzados entre los papás de Morrison. La artista, por su lado, visitó la habitación del delantero de de Banfield y advirtió que él había cambiado algunos muebles. “Se compró una cama más grande y se hace el bolu…”, escribió ella.

Él, por su parte, no se quedo atrás, y al mostrar la llegada de la intérprete de La Cobra a su casa en Banfield, notó que la valija que ella llevaba era bastante más grande de lo esperado. “Me iba a tropezar con el bolso, me dijo ‘llevo una mochilita’. ¡Se mudó! ¿Me estás jodiendo? Este bolso era mío y es un bolso que usan los equipos de fútbol”, aseguró. Mientras charlaba con Momo, para rematar, lanzó un picante comentario: ” Tu vieja se vino a vivir a casa y no me aviso “.

En las últimas horas, ya instalada en el hogar de Osvaldo, Barón se tomó una selfie . En la fotografía se está tocando el pelo y luce una remera gris, deja al descubierto sus abdominales. Sin pantalones, parada sobre la punta del pie izquierdo, Barón tiene las piernas al descubierto.

Si bien nada parece fuera de lugar, ni hay algo que salga de los parámetros de una selfie tomada luego de 80 días de cuarentena, el llamativo detalle está en la parte inferior de la fotografía, entre el piso de parquet y las rodillas de la actriz y cantante. Amplificado en la segunda foto de la galería de Instagram, Barón mostró cómo hace la ‘V’ con el tercer y cuarto dedo del pie derecho. Junto a las dos fotos, la artista había posteado el emoji de la mano que sintetiza la idea de victoria.

En menos de una hora, el las fotos de la cantante y sus dedos victoriosos sumaron más de 175.000 Me Gusta y un sinfín de comentarios. La mayoría de los seguidores la alentaban, otros elogiaron la decoración del espejo y hubo quienes preguntaron si “Momo” – apodo cariñoso con el que se refiere a su hijo- abandonó su rol de fotógrafo.