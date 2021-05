El pícaro comentario de Matías Alé que incomodó a Horacio Cabak: “¡Nos vincularon!”

Compartir

A comienzos de esta semana, la justicia le concedió a Horacio Cabak una medida cautelar que pidió para restringir el trato mediático que estaba teniendo el escándalo que protagonizaba el ex modelo junto con su mujer, Verónica Soldato. La cautelar se volvió una realidad el lunes por la mañana y Cabak lo anunció de esta manera en sus redes sociales: “Las cosas de a poco vuelven a su lugar. Gracias Fernando Burlando y Elba Marcovecchio”, escribió en agradecimiento a sus abogados patrocinantes, junto a la resolución en cuestión.

Con la cautelar, el ex modelo volvió a la mesa de Polémica en el Bar (América) y, de a poco, el ruido a su alrededor se fue convirtiendo en silencio. Hasta este jueves a la noche, momento en el que coincidió con Matías Alé, quien fuera su reemplazo en los días en los que se ausentó del programa.

“Ah, no puedo decir nada… ufff, ¡qué me perdí, qué lo parió! Cómo no vine… ¿quién conduce?”, preguntó Alé con ironía para hacer referencia directa al cruce que Cabak tuvo con Mariano Iúdica, conductor del ciclo, en su regreso. “¡Qué quilombo! Estaba en mi casa, lo vi en vivo y lo volví a ver de nuevo en Flow, a la noche… qué locura”, insistió Alé. Y Iúdica le respondió siendo más mordaz aun: “¡La tuya!”.

“Horacito, no te veo hace un montón”, dijo después Alé y agregó: “Nos vincularon, ¿viste?”. El atrevido comentario, al límite de la cautelar y contradiciendo las nulas ganas que Cabak tiene de tocar el tema en público, fue una alusión a una de las mujeres que fue relacionada con Horacio y que también habría salido fugazmente con Matías. A la usanza de Walter Nelson en aquella recordada pelea entre Sergio Martínez y Julio Chávez Jr., a Alé le gritaron: “Salí de ahí, maravilla”, mientras comenzaban a multiplicarse las risas en el estudio y el semblante del conductor de La Jaula de la Moda (Magazine) se iba tornando serio.

“Vos siempre decís que es un boludo, todos los días me decís que es un boludo. Y yo te digo: ‘No, es buen pibe, es un copado…’”, le dijo Cabak a Chiche Gelblung, mientras señalaba a Alé. “Es peligroso”, apuntó Chiche, otro de los integrantes de la mesa. “Es buen pibe, pero es un boludo”, definió Cabak. “Es ‘peligroso’, se dice”, insistió Gelblung en su punto.

“Soy un boludo y tuve que salir a defenderme”, esbozó a decir Alé, tentado por la situación. “No digas nada”, le devolvió Iúdica, desencajado de la risa. “No digas nada”, duplicó Cabak, mientras entre carcajadas, el actor le pedía a la producción el informe para arrancar el programa. “Vamos con el informe, dale…. ¿tenemos el beso de Blancanieves? Va a traer quilombo eso también”, dijo, riéndose de la polémica que se generó tras la reapertura de Disneyland Resort: un grupo de organizaciones feministas puso bajo la lupa un “beso no consensuado” del príncipe para con Blancanieves y la petición se viralizó con fuerza en los últimos días. “¡Bravo, genio!”, le gritaron de atrás de escena a Matías, dándole un broche a la situación.

