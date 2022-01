El pícaro comentario de Zaira Nara a Wanda en medio de los rumores de embarazo

Compartir

Desde que regresó a París a principios de enero, Wanda Nara bajó su exposición mediática. Con los decibeles del affaire de su esposo Mauro Icardi con Eugenia China Suárez cada vez más bajos, la empresaria se enfocó en sus actividades profesionales, mientras su marido se reincorporó al Paris Saint Germain. En sus ratos libres, Wanda aprovecha para pasear y distraerse y como es habitual, lo comparte con sus más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Este viernes, la empresaria sumó a sus hijas Franchesca e Isabella para armar una salida de chicas por las calles de París. Las tres visitaron lugares emblemáticos de la Ciudad Luz, como la Torre Eiffel, y también conocieron el acuario, donde según sus palabras, “aprendieron mucho”. Las niñas lucieron un look en composé, con camperas plateadas haciendo juego con los borceguíes, y posaron para la cámara con su mamá, para inmortalizar el momento y hacerlos partícipes a sus seguidores.

En su brazo izquierdo, Francesca portaba un bebé de juguete que llamó la atención de su tía Zaira. Rápida de reflejos, la modelo se permitió bromear con uno de los rumores que andan dando vuelta en torno a su hermana. “Ay pensé que se había venido el sexto”, escribió la ex conductora de Morfi, lo que fue interpretado por un guiño por los internautas, quienes de inmediato quisieron saber más data al respecto.

Rápidamente ese comentario trepó casi a las mil respuestas, entre los deseos para que los rumores se hagan realidad y se agrande la familia, y los pedidos a Zaira para que suelte alguna prenda al respecto. Pero de momento, ninguna de las hermanas se hizo cargo. Todo quedó como una mera casualidad, algún guiño para sus seguidores o una manera sutil de la niña de meter presión para pedir por el hermanito.

La cuestión es que la posibilidad de agrandar la familia viene sobrevolando al matrimonio Icardi-Nara, que parecen haber dejado atrás la crisis y miran para adelante. Precisamente entre las fiestas de fin de año que pasaron en Buenos Aires, , el que se refirió al respecto fue Icardi. Lo hizo con una pequeña encuesta en su perfil de Instagram, a partir de una foto en la que su esposa lo contemplaba mientras él miraba el horizonte. “¿Qué me está pidiendo Wan? preguntó el futbolista y dio tres opciones: “Ir de viaje”, “Tener un hijo” o “Ir a dormir la siesta”. Y la opción correcta era, ni más ni menos, que la segunda. ¿Solo una broma? ¿Un paso más en búsqueda del perdón de su esposa luego del affaire con la China Suárez? ¿O una genuina expresión de deseos?

Enseguida, Wanda recogió el guante y respondió en modo collage con cuatro fotografías que podrían funcionar como una línea de tiempo de su relación con el delantero que ya lleva ocho años. Todo comienza con una romántica postal de Mauro y Wanda en un atardecer a orillas del mar. La segunda muestra al futbolista con Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López. La tercera la incorpora a Francesca y la cuarta y última suma a Isabella, para finalizar con la familia a pleno y una palabra más que sugerente: “Continuará…”.

