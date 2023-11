El piloto Franco Colapinto revela cómo fue su preparación en Williams para subirse al Fórmula 1

La confirmación del Franco Colapinto en el Rookie Test con Williams de post temporada la Fórmula 1 será la gran oportunidad para el piloto de 20 años, que será el primer argentino en 22 años en formar parte de un evento oficial de la Máxima. Aunque también representó un gran desafío que el oriundo de Pilar soñó desde niño y para el que se preparó toda su vida.

El anhelo máximo se convertirá en realidad el 28 de noviembre en la jornada de práctica para novatos en el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi, donde dos días antes la Máxima habrá terminado su temporada. Colapinto estará bajo la lupa de Williams y de todo el ambiente de la F1 ya que todos los equipos se quedarán en ese escenario.

Dueños de escuderías, directores de equipos y hasta actuales pilotos de F1, prestarán atención a las promesas que en unos años quizá puedan llegar a la principal categoría del planeta. Para ese gran desafío Franco llevó a cabo un entrenamiento especial que se basó en sus visitas cada quince días a la base de Williams en Grove, Inglaterra.

Colapinto debió trabajar el aspecto físico, pero principalmente su adaptación a lo que es un auto de F1 y para eso lo ayudaron sus horas en el simulador del team británico. Aunque también deberá dosificar sus esfuerzos en los repentinos cambios de coches que tendrá en seis días.

Es que hasta el 3 de septiembre manejó un auto de Fórmula 3, donde terminó cuarto en el campeonato luego de dos victorias y cinco podios. Se trata de un monoposto Dallara de con un motor de 380 caballos y 698 kilos de peso. Desde el 24 de noviembre se subirá a uno auto de la Fórmula 2, categoría en la que también debutará en Abu Dhabi con el equipo MP Motorsport. Se trata de un monoplaza de 620 caballos de potencia y 787 kilos. Dos días después experimentará lo máximo, pero esta vez en la realidad, no un ensayo virtual. Conducirá un Williams FW 45 de F1 de 1.000 caballos y 800 kilos. Hay otro factor técnico que es la mayor carga aerodinámica a medida que sube de categoría y se trata de alerones más grandes y mayor cantidad de aditamentos para permitir una mejor penetración del aire. Franco se someterá a bruscos cambios en pocos días. El factor mental cumplirá un rol clave y para eso serán constantes las video llamadas con su psicólogo Gustavo Ruiz.

Todo se da en un marco de la recuperación que encaró Colapinto luego de la operación por la fractura en la clavícula izquierda. En esas condiciones corrió y ganó en Monza. Una vez que regresó a Europa y luego de probarse la butaca en el Williams de F1, comenzó sus trabajos físicos. Ante su debut en la Fórmula 2 se descartó su presencia en el Gran Premio de Macao de la Fórmula 3 que será una semana antes. En la categoría antesala a la Máxima seguirá con el equipo MP Motorsport y su compañero será el noruego Dennis Hauger (20 años), ex integrante del programa de pilotos de Red Bull y campeón de la Fórmula 4 Italiana (2019) y de la Fórmula 3 (2021).

Aunque para llegar lo mejor afilado a su primer contacto real con un auto de F1, su desarrollo en la base de Grove fue clave y lo revela en charla con Infobae. “Estar en Williams es un honor, en un equipo con tanta historia en la F1. Poder haber estado tantos días en el simulador y trabajando con los ingenieros. Lo disfruté mucho ya que al final no todos tienen una chance así. Lo aproveché bastante”.

“No tengo una cantidad de kilómetros, pero sí que hice varios días. Trabajé mucho en el simulador, me acostumbré mucho desde el primer momento en el que subí. Estuve bastante competitivo y fue algo importante para empezar a acostumbrarme a todos los mandos y controles del volante de un F1″, apunta.

“Está muy bueno empezar a entender cómo funciona la F1. Esta preparación sirvió para sacarle el máximo potencial. Es una posibilidad única”, subraya el campeón argentino de karting y de la Fórmula 4 Española en 2019.

Sobre los circuitos en los que giró en el simulador durante el año cuenta que “probé en la mayoría, en Budapest, en Spa-Francorchamps, en Bakú (Azerbaiyán), Australia, Monza, Sakhir (Bahréin), Montmeló, en Barcelona y en el Circuito de las Américas (Austin, Texas). Fue lindo poder probar en el simulador y empezar a entender cómo funciona un F1″.

Recuerda que su primer deseo por llegar a la F1 “fue a los 12 o 13 años. Al principio quería correr en el TC porque mi viejo tenía un equipo en la categoría y yo viajaba a ver las carreras. Estaba siempre con los mecánicos y estaba en el taller. Me gustaban mucho esos autos de turismo”. Un detalle: afirma que es hincha de Chevrolet.

Aunque explica cuál fue el quiebre para decidirse por la F1: “Pero después cuando empecé a correr en karting me di cuenta lo profesional que era Europa y el nivel que había. Me quedó un poco en shock y cuando gané los campeonatos argentinos de karting decidí que quería ir a un lugar más profesional y para poder seguir creciendo. Fue por ese momento cuando decidí venir a Europa y por suerte se fue dando esa escalera y ese trayecto. Es muy gratificante cuando ves que año a año las cosas se van dando y me voy acercando hacia ese gran objetivo”.

A fin de mes, Franco Colapinto vivirá los días más intensos e importantes en su campaña deportiva. Será una maratón de Fórmula 2 y Fórmula 1 en menos de una semana.

El piloto argentino se mantiene en la élite, continuará en la academia de Williams y afrontará dos pruebas de fuego en su camino por llegar a la Máxima.