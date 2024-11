El piloto neerlandés Max Verstappen ya se encuentra en el Olimpo del automovilismo

Al quedar mejor que Norris en el GP de Las Vegas, y dos fechas antes del cierre, al neerlandés le alcanzó para ganar su cuarto título al hilo. Parece que la gloria siempre lo elige a él. O, mejor dicho, que él siempre elige a la gloria. Por cuarto año consecutivo, Max Verstappen se consagró campeón de la Fórmula 1. Y lo hizo a todo trapo bajo las luces de una ciudad que nunca duerme con los casinos, el show y todo el espectáculo. Si bien el neerlandés prefiere moverse lejos del radar, todos siguen sus pasos en la categoría reina del automovilismo internacional. En Las Vegas, donde se corrió la 22ª fecha del campeonato, festejó hasta teniendo todo en contra: Red Bull, que tuvo uno de sus peores años (la salida de Adrian Newey y la lucha interna fuera de lo deportivo con la disputa Marko-Horner), se olvidó el alerón trasero correspondiente para el circuito callejero estadounidense y padeció esa falla en el rendimiento (Max llegó a decir que «el auto es inmanejable»).

Sin embargo, manejó como de costumbre y, si bien no ganó, hizo lo que tenía que hacer: quedar delante de Lando Norris (5° y 6°) y así, a falta de dos carreras, el británico no lo podrá alcanzar ya que, con 60 puntos como máximo para sumar, Mad Max le sacó 64 al escolta del campeoanto.

Pese a que tiene sus amantes y sus detractores, Max cuenta con un perfil que llena cualquier tipo de formulario: dominó -por amplio margen- cuando tuvo el mejor monoplaza, dio batalla en el momento más flojo de su escudería (estuvo 10 grandes premios sin imponerse) y se marcó una carrera histórica bajo la lluvia de San Pablo. Ganó ocho finales y cuatro de cinco Sprints. Y si bien sus rivales se mostraron competitivos, ninguno logró la regularidad del neerlandés ni tampoco encontró el antídoto para detenerlo. En efecto, pudo dar el golpe de KO dos jornadas antes del cierre del telón.

Verstappen ya se ubica en el top 5 de los más ganadores de la historia de la F1. Aquel certamen que nació en 1950, vio a 34 pilotos alzar la copa. Y el nacido en Hasselt hace 27 años se quedó con cuatro coronas, hecho que le permitió igualar a estrellas como Sebastian Vettel y Alain Prost. Solo Juan Manuel Fangio (5), Lewis Hamilton (7) y Michael Schumacher (7) lo superan. Vigente y con hambre de victoria, avisó que irá por todo. Aunque en más de una oportunidad señaló que no desea correr hasta los 40, tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y tratará de ampliar sus cifras.

Desde hace unos años, MadMax se adueñó los guantes titulares de su equipo y se erigió como la gran estrella de la F1. Es que se trata de esos pilotos que generan los aplausos del público sin importar la escudería. Y, encima, no tiene en miedo en ir al frente contra la FIA y el poder, dado que los criticó en más de una oportunidad por las sanciones sufridas.

En momentos de bonanzas y también cuando se cuenta hasta el último centavo. En cualquier panorama, Verstappen volvió a romper la barrera de lo imposible y la historia lo premió con el bronce más preciado.

Todos los

campeones

de la Fórmula 1

Michael Schumacher y Lewis Hamilton: 7 títulos

Juan Manuel Fangio: 5

Max Verstappen, Alain Prost y Sebastian Vettel: 4

Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna: 3

Alberto Ascari, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen, Fernando Alonso: 2

Giuseppe Farina, Phil Hill, Mike Hawthorn, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Nico Rosberg: 1