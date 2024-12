El piloto que chocó a Franco Colapinto en Qatar adelantó su salida del equipo

El equipo Alpine de Fórmula 1 fue noticia después de la carrera en Qatar. Después de la buena tarea de Pierre Gasly, que terminó en el 5° lugar, y del abandono de Esteban Ocon, la escudería confirmó que Jack Doohan tendrá su debut en la categoría durante el Gran Premio de Abu Dhabi, el cierre de la temporada 2024.

Este movimiento se produce tras la decisión de liberar a Ocon de cara a su participación en las pruebas de postemporada con su nuevo equipo Haas, como parte de un acuerdo entre las partes.

El piloto francés de 28 años, que formó parte del equipo con sede en Enstone durante cinco años, fue confirmado a principios de temporada como futuro integrante de Haas para 2025 y compartirá alineación con el joven Ollie Bearman. Aunque no participará en la carrera final a 58 vueltas en el Circuito Yas Marina, Ocon tendrá la oportunidad de conducir para Haas en las pruebas de fin de temporada.

Alpine hizo el anuncio de que Ocon no será parte del equipo en la despedida del calendario 2024 a través de un comunicado que difundió en sus cuentas oficiales: “El equipo BWT Alpine Formula One Team anuncia que el piloto reserva Jack Doohan correrá en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 en lugar de Esteban Ocon. Este cambio permite que Esteban sea liberado a Haas para conducir en la prueba de postemporada. Jack, quien ya ha sido anunciado como piloto oficial para la temporada 2025 junto a Pierre Gasly, correrá con el número 61. Agradecemos a Esteban por su tiempo en el equipo y le deseamos lo mejor para el futuro”.

El debut de Doohan, de 22 años e hijo del campeón de motociclismo Mick Doohan, llegará tras desempeñarse como piloto reserva de Alpine y consolidarse como una promesa en la categoría, con un subcampeonato en Fórmula 3 en 2022 y un tercer lugar en Fórmula 2 en 2023. Su participación en Abu Dhabi no solo marca su primera experiencia durante un Gran Premio, sino también le permite acumular valiosa experiencia antes de asumir su rol como piloto titular en 2025.

El jefe de Alpine, Oliver Oakes, comentó sobre la decisión: “Liberar a Ocon anticipadamente y permitir el debut de Doohan fue un acuerdo que funcionó bien para todas las partes. Es positivo que Jack tenga una oportunidad temprana. Desde el lado de Esteban también se ajusta a sus intereses. Creemos que es un movimiento beneficioso para todos”.

Sobre la presión que implica debutar en la última carrera del calendario, Oakes se mostró confiado: “Cualquiera que debute en F1 enfrenta un desafío significativo, más aún en una carrera crucial en la batalla por el sexto lugar del campeonato de constructores. Sin embargo, Jack es profesional y capaz de manejar la situación. Con el desarrollo a lo largo de los entrenamientos, acumulará confianza para rendir a su nivel”.

La salida anticipada de Ocon coincidió con un complicado fin de semana en el Gran Premio de Qatar. Tras arrancar desde el fondo de la parrilla, su carrera terminó en la primera vuelta debido a una colisión con Nico Hülkenberg, que derivó en un posterior choque con el auto de Franco Colapinto. El piloto francés y el argentino tuvieron que abandonar la prueba.

De cara a la definición, la competencia en Abu Dhabi será clave para definir la posición de Alpine en la tabla de constructores, donde la escudería con sede en Francia luchará por el sexto lugar del Campeonato de Constructores contra Haas y Racing Bulls. La presencia del australiano será particular, ya que a pesar de estar confirmada su presencia para el próximo año, los rumores en el paddock indican que el equipo que tiene como asesor al empresario italiano Flavio Briatore podría preparar un formato especial para el joven de 21 años.

Si bien no es oficial, medios especializados indicaron que Doohan podría tener una cláusula de rendimiento que pondría su lugar en duda tras las primeras cinco carreras de 2025.

¿Se abrirá allí una opción para que Franco Colapinto se sume al equipo?