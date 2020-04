El PJ de Palo Santo adelantó que mañana seguirá con la entrega de mercaderías, carne y barbijos

Compartir

En el marco del difícil momento que se está atravesando por la pandemia de coronavirus, el presidente del PJ en Palo Santo, Rony Maimbil comentó que se encuentran trabajando incansablemente ya que tanto en su localidad como así también en las colonias vecinas hay muchas familias que la están pasando muy mal. «Nosotros todos los días del año estamos alado de nuestra gente, pero ahora que estamos pasando por esta crisis redoblamos los esfuerzos», dijo. Es importante aclarar que mañana se estará llevando adelante la entrega de bolsones con mercadería y carne, además a esto le sumaron la entrega de barbijos a personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo.

Seguidamente comentó que «estamos organizándonos con el grupo de trabajo que se destaca por ser siempre solidario. Ahora con la pandemia hemos redoblado los esfuerzos para ayudar a nuestra gente. Lo único que queremos es compartir el pan con aquellos que más necesitan; sabemos que hay más familias, pero nosotros hemos podido armar 170 bolsones con mercadería».

«La semana pasada hemos entregado mercaderías y carne en colonias vecinas, ahora sumamos la entrega de barbijos a personas mayores de 65 años que son quienes conforman el grupo de riesgo», agregó el mismo.

Detalló que tratan de ser «organizados» porque «todo el mundo pide cosas, pero nosotros priorizamos a los que más necesitan. En este sentido quiero agradecer a los comerciantes de Palo Santo que siempre colaboran, a la Estancia Doña Josefina que nos regaló un animal para que la carne sea distribuida a la gente, es un hecho solidario digno de destacar. También hago extensivo el agradecimiento al Gobierno de la Provincia que nos brinda ayuda. Estamos trabajando permanentemente para la gente, este es nuestro rumbo. Ya nos conocen».

Y continuó: «pedimos a todos aquellos que miran de reojo que se sumen al trabajo solidario, Y a los que puedan o tengan de más en la casa que confíen en nosotros, porque todo lo que nos dan para los pobladores llega a ellos; lo que recibimos le hacemos llegar a los vecinos».

Maimbil reiteró que «este es un equipo de unidad donde colaboramos entre nosotros para poder ayudar a quien menos tiene».

Asimismo, adelantó que «vamos por más» y que «en los próximos días vamos a hacer una cruzada solidaria donde todo lo conseguido será distribuido a nuestra gente» e instó a quienes colaborar y ayudar a hacerlo comunicándose al 3704571536.

«Entre todos estamos enfrentando esta pandemia, no importa el color político. Los que vamos por derecha y no especulamos con nada somos solidarios, no queremos versos, sino que vamos con acciones concretas para que a nuestros compoblanos no les falte el pan en la mesa», cerró.