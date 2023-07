El PJ logró el 94,16% de los cargos electivos en disputa; y Gildo dijo: «quiero que me sigan eligiendo»

La aplastante victoria de Insfrán en las elecciones del pasado 25 de junio quedan reflejadas en las estadísticas. Logró el 70 por ciento de los votos (no fue su récord, en el 2007 obtuvo el 76% ), y se adjudicó el 94,16% de los cargos electivos comunales y provinciales en juego.

Durante el operativo desarrollado en el barrio Namqom, el gobernador felicitó a los concurrentes -en su mayoría funcionarios y dirigentes del gildismo- por “la gran elección que hicieron en todo el territorio provincial” y precisó que de 137 cargos ejecutivos y legislativos que se disputaban, 129 fueron “del peronismo y partidos aliados” mientras que la oposición sólo logró cuatro diputados provinciales y cuatro concejales.

“Esa es la estadística, por si les parece poco, la próxima vez vamos a mejorar”, bromeó en el cierre Insfrán.

El peronismo formoseño se quedó con todos los municipios y comunas de la provincia. En los casos donde hubo cambios de jefes comunales, fueron reemplazados por “otro compañero o compañera”.

Los cargos de la oposición

Las ocho bancas que se quedaron en manos de la oposición son: cuatro diputados provinciales: Ana Costa, Mara Amarilla, Mili Maciel y Juan Carlos Amarilla; además de los concejales , Fulvio Monfardini de El Colorado y Yésica González de Villa 213.

Críticas a Neme

En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT) que se concretó este sábado 1 en la EPEP N°335 “Juan Carlos Arévalo” del barrio Namqom, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, anunció la construcción de una Casa de la Solidaridad y una cancha de entrenamiento de rugby para ese ejido urbano.

“Recién decía Pablo (Sosa, quien lo antecedió en la palabra): hay alguien (en referencia a Gabriela Neme) que prometió que si nosotros ganábamos por más del 60% se retiraba de la política y 24 horas antes de las elecciones se presentó para otro cargo más”, indicó.

Y agregó: “No puedo pedirle que cumpla su palabra, porque nunca la cumplió y siempre construyó en base a mentiras, pero la mentira no es solamente de esa persona, es la forma de hacer política a nivel nacional”.

En esa línea Insfrán aseguró que la oposición no tiene Congresos sino patrones que están en Buenos Aires y les dicen qué cargos ocupar al mismo tiempo que les arman las designaciones desde esa provincia.

“Y fíjense esa señora que quiere ser presidenta (por Patricia Bullrich), hace unos días dijo que en nuestras universidades el 50% de los alumnos son extranjeros ¡qué barbaridad! las autoridades de educación nacional les contestaron que solamente el 4% son extranjeros, el resto son argentinos y van a universidades públicas”, señaló; y explicó que es “lógico que sea difícil ver el país federal desde un lugar unitario como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, donde sólo el 32% de los estudiantes van a escuelas públicas y el resto “tiene que pagar cuotas en privadas y el que no tiene, se jode”.

Y advirtió: “Pero desde Formosa les vamos a ir marcando el paso de que no es así, desde Formosa les vamos a ir diciendo a nuestros compañeros que entiendan la peligrosidad de lo que se juega ahora”.

Fuente: Noticias Formosa