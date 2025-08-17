El PJ proclamó a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres como candidatos a diputados nacionales

En el marco de una sesión extraordinaria del Congreso Provincial del Partido Justicialista – Distrito Formosa, que se realizó este sábado 16 en el Estadio Centenario de la ciudad capital, se aprobó la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones nacionales del próximo domingo 26 de octubre.

Se trató y aprobó también la ratificación de alianzas electorales con otras agrupaciones políticas reconocidas en el distrito bajo la denominación “Frente de la Victoria” a nivel nacional.

Además, la ratificación de la plataforma electoral y declaración de principios del Partido Justicialista; aprobación del acta del 6 de agosto de la Mesa Ejecutiva del Partido Justicialista; y se facultó a los apoderados del partido a realizar todos los trámites necesarios para asegurar la efectiva participación en las elecciones nacionales a realizarse en el corriente año.

De esta manera, se proclamó la fórmula de candidatos a diputados nacionales con dos titulares y dos suplentes por la alianza Frente de la Victoria.

Encabezando la lista se encuentra la candidata titular María Graciela de la Rosa y en segundo término Néstor Fabián Cáceres. En cuanto a los suplentes, en primer lugar Mirta Mabel Retamozo y Camilo Javier Orrabalis.

Defensores de la provincia y el país

El dirigente justicialista Fermín Caballero fue el encargado de dar a conocer a los candidatos y al tomar la palabra expresó que “hoy, más que nunca, el pueblo de Formosa, en esta convocatoria, está demostrando su real compromiso y amor a nuestra querida provincia, que es lo que nos mantiene y nos da la fuerza de continuar por esta senda del progreso, esperanza y de la concreción a través de nuestro Gobierno provincial”.

Asimismo, consideró que “estamos en una situación muy difícil a nivel nacional y es necesario doblegar el esfuerzo mancomunado, unido y organizado, como siempre nos pide nuestro gobernador Gildo Insfrán, para poder llevar a la Cámara de Diputados a los dos diputados”.

“El destino de la Patria se está jugando y nosotros desde Formosa vamos a defender lo que es nuestro”, subrayó.

Y manifestó que “los candidatos son personas de militancia conocida, de solvencia y capacidad para ocupar el cargo y nosotros con los votos tenemos que garantizar que en la Cámara tengamos nuestros representantaes”, porque, agregó que “van a defender no solo a Formosa, sino el destino de nuestra Nación, que en este momento está siendo atropellada y objeto de cualquier negociación externa”, refiriéndose a la gestión del actual presidente Javier Milei.

Tras la proclamación el presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa y gobernador Gildo Insfrán, compartió un almuerzo con congresales de toda la provincia.

Y consideró que “nuestros candidatos a diputados nacionales defenderán los intereses de los formoseños y formoseñas”.