El PJ volvió a Imponerse en las elecciones del domingo último

EL COLORADO. Las elecciones del domingo último en El Colorado transcurrieron en líneas generales de manera normal, en las cinco escuelas que abrieron sus puertas para recibir a los electores.

En la EPES N°101 se registró el menor porcentaje de votos con un 46% del total del padrón habilitado.

En la EPET N°4, sobre 2800 electores habilitados, emitieron su voto el 72% del electorado habilitado.

Mientras tanto, en la EPES N°1, sobre el total del padrón de 2480 votaron 1806, que representa el 72.82% en ese establecimiento.

Las elecciones en líneas generales no resultaron en ninguna sorpresa ya que los distintos sectores políticos volvieron a lograr sus caudales electorales habituales.

El Partido Justicialista volvió a imponerse con un número amplio como ya es habitual de los últimos años y así también el sector más fuerte de la oposición que también logra la reelección para meter un concejal en la elección local.

En todo caso la sorpresa fue por el sector político de LLA, donde su representante, hasta el momento desconocido en la arena política, logró números interesantes, si se compara con dos de los candidatos del oficialismo que colectaron menos votos en esta elección. Fue en todo el caso el dato sorprendente de la jornada, ya que hasta el momento era un desconocido en la política local.

Ya en la noche de los festejos del triunfo Justicialista, Jessica Vera, actual Directora de Acción Social y candidata, demostró su satisfacción y alegría al compartir los momentos del festejo, apenas conocidos los resultados provisorios. “Gracias a todos ellos puedo decir que soy concejal electa”, dijo, señalando a la multitud.

Vera dijo que “es una muestra del trabajo en equipo que estamos acostumbrados a hacer”. Adelantó además que “de la misma forma seguiremos trabajando, cuando asuma en una de las bancas del Concejo Deliberante local, desde donde seguiremos trabajando con las mismas fuerzas y ganas, peleando por más derechos y servicios para nuestro pueblo”.

Por su parte el actual Presidente del Concejo Deliberante, Fernando Brignole, nuevamente reelecto edil de la ciudad dijo que “hoy nuevamente estamos festejando este triunfo del Justicialismo en El Colorado, gracias al trabajo de la militancia y de aquellos que no siendo peronistas, acompañan a este Movimiento Nacional y Popular y modelo coloraense, que ya viene trabajando desde hace años, con amor, paz y proyectos concretos y así seguiremos, porque el pueblo lo decidió, para que las acciones del municipio sean de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante y que El Colorado siga brillando como hasta ahora”.

Agregó que “es un compromiso y una responsabilidad muy grande por lo que vamos a estar a la altura de las circunstancias y seguir trabajando de esta manera, para continuar embelleciendo nuestra comunidad y que la Perla del Sur siga siendo La Docta Formoseña”.

Entre los oradores que estuvieron en el Escenario Municipal de la Plaza Central, también hicieron uso de la palabra el Vicepresidente del HCD, el concejal Marcelo Brignole, quien resaltó el “triunfo rotundo, llevando a Fernando y a Jessica, para que me sigan acompañando en el HCD para seguir llevando adelante esta clase de política, para que El Colorado siga brillando”. Finalmente agradeció al pueblo por “el acompañamiento a nuestros candidatos y a Mario, como nuestro conductor, que nos llevó nuevamente a un nuevo triunfo rotundo en estas elecciones”.

En la lista de oradores también estuvo la Diputada Provincial por El colorado, Clara Doroñuc, quien al momento de expresarse, agradeció a todos y cada uno que aportó un granito de arena; a los militantes que trabajaron en los barrios, a los dirigentes como Ramona (Ramirez), a (Luís) Blume y (Martín) Molina y por supuesto a Fernando y Jessica y Mario por supuesto”

Gracias al trabajo de todos, incluyendo a los fiscales, donde he podido ver todas las boletas azules. Se que estos jóvenes como Fernando, Marcelo y Jessica, se que van a trabajar para todos nosotros, para que El Colorado siga desarrollándose, con las políticas públicas que implementa nuestro Intendente; muchas gracias”.

El Intendente Brignole cerró los discursos a los seguidores que, a pesar de las bajas temperaturas, estuvieron acompañando los festejos. El mandatario rememoró el trabajo se viene haciendo y señaló en principio que en el comienzo de su gestión “teníamos dos escuelas secundarias y un endeudamiento de nuestro municipio, equiparado a un presupuesto de un año; hoy tenemos cinco escuelas secundarias. Se incorporó al casco urbano, 28 mil metros lineales de pavimentación urbana; prácticamente no había cloacas prácticamente y hoy tenemos un 70% de cobertura de servicios. Tenemos una moderna terminal de ómnibus y matadero municipal; hemos reparado el sistema lumínico y hemos inaugurado con el Gobernador la pavimentación de la Av. Pellegrini; hemos tomado el desafío de ripiar todo El Colorado, pero la oposición cree que la gente nos vota por una bolsita. Que sigan pensando de esta manera, porque seguiremos ganando en todas las elecciones que se presentan”.

Después el mandatario bajó su discurso a términos del vulgo, cuando dirigiéndose al Presidente de la Nación hizo referencia a la motocierra y lo que debía hacer con ella. Fueron momentos de aplausos y algarabía de parte de sus seguidores.