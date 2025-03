El PJ y UCR bloquearon jugada del Gobierno en el Senado y lo dejarán sin lugar en la AGN

El peronismo y la Unión Cívica Radical llegaron a un acuerdo en el Senado para mantener las tres representaciones que le corresponden a la Cámara Alta en la Auditoría General de la Nación (AGN) y dejaron sin chances de sumar a un libertario o un dialoguista cercano al Gobierno en el organismo que controlará la gestión de Javier Milei. De esta manera, Unión por la Patria continuará conservando dos auditores mientras que el restante será para el radicalismo.

La decisión del peronismo es ratificar a Francisco Javier Fernández y a Graciela de la Rosa, cuyos mandatos vencerán el próximo lunes, mientras que la UCR acordó en una reunión de bloque que el jujeño Alejandro Nieva será reemplazado por el ex senador Luis Naidenoff, quien se venía desempeñando como secretario parlamentario de la bancada.

La intención de ambas fuerzas es ratificar los nombramientos en la sesión del próximo jueves cuando se debatirán los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes fueron propuestos por el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo junto a los sectores más cercanos a la Casa Rosada presionaban para quedarse con una de las sillas del peronismo en el Colegio de Auditores, tal como Martín Menem busca en Diputados, con la intención de imponer la mayoría que consiguió en diciembre de 2023, cuando Victoria Villarruel asumió el control de la Cámara Alta sin tener en cuenta la representación que tiene cada fuerza.

En esta estrategia estaban trabajando el correntino Carlos «Camau» Espínola, y el salteño Juan Carlos Romero, quien justamente anticipó que había intención del Senado de avanzar con los nombramientos en la sesión del próximo jueves. Pero la jugada será bloqueada por el acuerdo entre los dos bloques mayoritarios que vienen ocupando las sillas en el poderoso organismo de control.

En tanto, en la Cámara Baja la situación es más compleja que en el Senado porque hace un año que no designa a los auditores para reemplazar a Juan Ignacio Forlón, Santiago Mihura Estrada y Jesús Rodríguez, cuyos mandatos vencieron en abril de 2024.

En rigor, desde la Casa Rosada mantienen la presión para que uno de los lugares sea ocupado por Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza, mientras que el macrismo impulsa a Jorge Triaca, ex diputado y ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri. Pero el radicalismo nominó para ese cargo al ex diputado Mario Negri, quien recibió el apoyo del bloque de Rodrigo De Loredo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal para llegar a la AGN.

Pero está claro que al oficialismo le importa poco los respaldos que haya conseguido Negri e incluso, la traba parecía ser el cordobés que presidió el bloque de la UCR y que comandó el interbloque de Juntos por el Cambio en la época de Macri. Desde las filas libertarias entienden que con los nombres en danza la negociación «no cierra». La expectativa está en quién quedará sin representación en el organismo de control.

En tanto, desde el peronismo responsabilizan al presidente de Diputados por la demora en la designación de los auditores. «Menem no quiere que avance, no es culpa nuestra. El Gobierno quiere ir vaciando el Estado, ya que es la primera vez que el organismo queda sin representantes del Congreso», apuntó un diputado de Unión por la Patria. En el bloque radical del Senado también se expresó preocupación por una posible acefalía del organismo de control y por la gravedad institucional de la situación.

Tampoco faltaron en el Congreso los comentarios que vincularon la falta de interés del Gobierno en la conformación del organismo justo cuando la AGN comenzará a auditar el primer año del gobierno de Milei. El organismo avanzó con los informes de la administración de Mauricio Macri y ya auditó en 2024 el último año de la gestión de Alberto Fernández, ya que la revisión se realiza sobre las cuentas públicas por año vencido.

Aunque otra lectura que hacen en Unión por la Patria es que La Libertad Avanza apunta a estirar la discusión hasta después de las elecciones de octubre con la especulación de que tendrá más bancas para ganar la discusión por la AGN.

Acuerdo entre Massa y Máximo Kirchner



Más allá de esta pulseada, en el peronismo habría un acuerdo entre Sergio Massa y Máximo Kirchner para que el mandato del auditor por el peronismo sea compartido entre el kirchnerista Forlón, quien estuvo en el cargo hasta el año pasado, y el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, cercano al tigrense. La intención es que cada uno esté 4 años en el cargo.

Sin embargo, un dato a tener en cuenta es que el diputado Gustavo Bordet tiene intenciones de postularse como candidato a senador de Entre Ríos y si resulta elegido, Michel ingresará en su reemplazo en la Cámara de Diputados para completar el mandato hasta 2027, ya que fue suplente en la lista de UxP de esa provincia.

En medio de la discusión política, la bicameral Revisora de Cuentas, que preside Miguel Angel Pichetto, reclamó este jueves a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, y a Martín Menem, que convoquen a los bloques para designar a los representantes de cada cámara en la auditoría al tiempo que alertaron sobre el riesgo de acefalía del principal organismo de control del Estado.

Por su parte, el bloque de la Coalición Cívica presentó una nota solicitando a Menem que inste «de forma inmediata los procedimientos para la designación de los tres auditores generales». «Estamos ante una situación de extrema gravedad institucional que impide al Poder Legislativo cumplir con la función de control que le asigna la Constitución Nacional, ya que, sin esta designación, no podrá contar con los dictámenes de este organismo de asistencia técnica», puntualizaron en el mensaje

Por lo pronto, el Colegio de Auditores, integrado por los representantes del Senado, acordó en una de las últimas medidas de la actual gestión otorgar facultades delegadas a su titular, el peronista Juan Manuel Olmos, a la espera de lo que se resuelva en el Congreso con la intención de garantizar la continuidad del control externo gubernamental.

Esta medida habilita la gestión administrativa general del organismo, la iniciación y continuidad de los proyectos de auditoría aprobados en el Programa de Acción Anual 2025, como así también disponer de todo acto administrativo que requiera el funcionamiento normal del organismo.