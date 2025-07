El «plan colchón» no avanza y el Gobierno estudia cómo sumar dólares de otra manera

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, reconoció que el plan colchón no arranca. Cuáles son las alternativas que baraja el Gobierno para sumar esos dólares que no están ingresando

Luego de que el Gobierno perdió la semana pasada en el Senado, y frente a los abogados más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se sinceró respecto al estado del «plan colchón».

«No (…), políticamente es absurdo que hoy no lo estén apoyado (al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal) porque tuvimos 18 gobernadores que adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y hoy se traba por cuestiones que son ajenas al Poder Ejecutivo», respondió ante la consulta de si hay otra vía para ingresen al sistema los dólares sin declarar.

Como ya había adelantado El Cronista, el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que el presentó Pazo junto con el diputado José Luis Espert, no se trata en la Cámara de Diputados por miedo de que la oposición utilice la sesión para tratar proyectos que impliquen un aumento del gasto público. Una situación que ya pasó.

A pesar de que sin ello los dólares sin declarar no van circular en la economía, o no lo aconsejan los tributaritas, porque los contribuyentes van a carecer seguridad jurídica ante un cambio de Gobierno en 2027. Dado que allí, se introdujeron las modificaciones de la Ley Penal Tributaria, de Procedimiento y el Código Civil y Comercial.

Las declaraciones de Pazo se dieron en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires durante el desarrollo de un almuerzo, al que fue acompañado por el subdirector general Institucional, Agustín Rojo y el director de Seguridad y Evaluación de la Administración Tributaria, Hernán Cruels.

«Aplicar el concepto de inocencia fiscal es lo más importante que queremos dejar como mensaje y por eso, es que presentamos una serie de proyectos de ley para cambiar la reforma de Procedimiento Tributaria, la Penal Tributaria (…)», puntualizó.

Aunque hay desconfianza de que así sea en los estudios jurídicos más importantes como Marval donde consideran que difícilmente el Gobierno pueda implementar el plan antes de diciembre y le restar valor si sucede en el 2026 dado que consideran que se trataran de consumos intransigentes, u$s 10 mil o u$s 20 mil.

Baja de impuestos

También Pazo hizo referencia sobre los planes del Gobierno respecto a la baja o eliminación de impuestos en el corto plazo. «Estamos dispuestos a recibir todo tipo de sugerencias creativas para hacerle la vida más fácil a la gente siempre y cuando no impliquen costo fiscal porque el superávit fiscal primario es lo que no se negocia de ninguna manera», sostuvo.

En cuanto a los tiempos, comentó, que se van a dar cuando se consolide el superávit fiscal primario, pero no dio fecha alguna. El cual acumuló en los primeros cinco meses del año uno aproximado de 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) y financiero del 0,3%/PBI.

Tras haber registrado en mayo un resultado financiero superavitario por $ 662.123 millones, producto de uno primario de $ 1.696.917 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $ 1.034.795 millones.

Aunque también para que suceda, remarcó, que es necesario que parte de los fondos que están afuera de la economía vuelvan. «Creemos que una gran parte son frutos de la actividad legal y si alguien ahorro por encima de los u$s 200 no era un narcotraficante ni un terrorista, sino que estaba protegiendo su ahorro», destacó.

Motosierra en ARCA

Pazo confesó que el objetivo con el que asumió el organismo en diciembre pasado, tras la salida de Florencia Misrahi, es para realizar una reforma de fondo del organismo que en las últimas dos administraciones se caracterizó por una sola cosa: nombrar tres mil personas cada una.

«Generaron un organismo enorme en donde no se respetan alguna de las cuestiones más importantes que tenía en el pasado: la capacidad técnica de muchos sus profesiones. Es un poco lo que estamos intentando reivindicar, estamos intentando recuperar la capacidad técnica del organismo», aseguró.

A su vez, categóricamente sostuvo que se trata de un organismo con una administración ineficiente, aunque las causas se deben a lo que no hicieron gestiones anteriores. «No hubo inversión en tecnología en los últimos siete años, cuando vos te juntas con principales reguladores del mundo, te das cuenta de que la aplicación de tecnología es la clave de recaudación», afirmó. Y la ineficacia, se expone, en los niveles de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es del 37%, una cifra similar a la del año 2001.