El plan de acopio de alimentos, diseñado por Sturzenegger, será directo y sin intermediarios

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el nuevo plan de acopio de alimentos, diseñado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, contará con el intercambio directo de los mismos sin intermediarios para buscar más «honestidad y transparencia». En conferencia de prensa aseguró no tener una fecha exacta para su implementación, pero sí afirmó que será en «el cortísimo plazo».

El diseño de un nuevo plan surgió luego de que dirigentes sociales denunciaran el freno de la entrega de alimentos y que el juez federal Sebastián Casanello ordenara al Ministerio de Capital Humano que presente un nuevo plan de distribución. Hoy Adorni remarcó el «apoyo total» del Gobierno a la titular de la cartera, Sandra Pettovello.

Adorni detalló en la conferencia que el acopio tenía «la complejidad de que el alimento no tenía como destino la distribución en comedores», salvo que ésta estuviera cerca de su vencimiento. «El problema de ese esquema es que, ante una emergencia se necesita la disponibilidad inmediata, lo que es impracticable con los tiempos del Estado y la burocracia», explicó. El vocero sostuvo que el stock «debe ser permanente» y que con el nuevo sistema «ni siquiera va a haber intermediarios dentro de las funciones del Estado porque los acuerdos van a ser directamente con el que acopia los alimentos. Eso le da un escalón de transparencia a todo».

«Se trata de un mecanismo con opción de compra que hace que el sector privado garantice la provisión de los alimentos en el momento donde ocurra la catástrofe. Vamos a poner a disposición todas las herramientas para que nadie pueda abusarse en una situación de emergencia y que no haya sobreprecios», declaró, y agregó: «Esta es una medida más que va en línea con la modernización de la política social que está llevando a cabo el Ministerio conducido por Sandra Pettovello, quien en pocos meses de gestión desmanteló el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas, muchas veces trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad».

LA DISTRIBUCION

El Ministerio de Capital Humano informó que iniciará el operativo este martes para distribución de los alimentos acopiados en los depósitos ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.

En esa línea, la cartera firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Según indica el comunicado, «para garantizar una logística “rápida y sin intermediarios”, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa.

CONIN se encargará certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores.

El anuncio llega horas después de que el Gobierno ratifique a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello