El plan de un gobernador peronista que quiere aliarse a Milei y dejar atrás al kirchnerismo

Con una hiperminoría en ambas cámaras del Congreso, el oficialismo de La Libertad Avanza logró impulsar leyes por mayoría gracias a la fragmentación de la oposición y, sobre todo, la colaboración de distintos actores políticos que terminaron por convertirse en algo más que aliados circunstanciales.

Ejemplo de esto último es el vínculo que forjó la Casa Rosada con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien ha dado vastas muestras de contribuciones con el gobierno nacional, particularmente en el plano legislativo.

En rigor, sus cuatro diputados que le responden -todos de Unión por la Patria- dieron, a través de sus ausencias, el número para que se pueda ratificar el DNU del FMI. Horas después no bajaron a la sesión que había pedido su mismo bloque para discutir proyectos previsionales. Les faltaban cinco bancas para tener quórum y los cuatro catamarqueños fueron parte fundamental para evitarlo.

En paralelo, en el Senado cuatro integrantes de Unión por la Patria anunciaron que abandonaban el bloque, lanzando uno llamado «Convicción Federal». Uno de los senadores que lo integrarán es Guillermo Andrada, dirigente que reporta directamente a Jalil. Se espera que este espacio sea propenso a negociar con el oficialismo nacional.

Con tres jugadas hilvanadas en cuestión de horas, el mandatario provincial dio muestras claras de reciprocidad con un favor de igual magnitud que fue avalado por Javier Milei.

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). De parte del gobierno nacional estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. La reunión fue el martes en el Ministerio de Economía.

¿Pero qué, exactamente? El martes a la tarde noche, Jalil participó de una audiencia junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán. Allí se terminó de concretar un convenio firmado entre Nación y provincia y que salió por decreto este jueves en el Boletín Oficial. Este le transfirió a la provincia el yacimiento de Minas Capillitas y le permite a Catamarca nombrar al presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

Ambas, demandas históricas que las últimas gestiones nacionales se negaron a conceder. La cesión de «Minas Capillitas» -que antes la explotaba empresa nacional Fabricaciones Militares- habilita a que la provincia se haga cargo de la administración del mismo y de la gestión de inversiones que se puedan producir a posteriori. Allí se extrae la rodocrosita o Rosa del Inca, la piedra nacional; pero en Catamarca creen que hay un potencial negocio con los polimetálicos que se encuentran cientos de metros más abajo.

La rosca política que favoreció al oficialismo en el ámbito legislativo y la devolución para la gobernación catamarqueño es parte de un ida y vuelta que comenzó a construir el mismo Jalil con Francos, Catalán y hasta el asesor presidencial, Santiago Caputo. El año pasado, a través de distintas votaciones, la Casa Rosada ya había tomado en cuenta que en el NOA había mandatarios dispuestos a colaborar.

Después de varios meses y con las elecciones en el horizonte, tanto desde Nación como desde la provincia afirman que está la posibilidad de que estos gestos mutuos pueda desembocar un acuerdo electoral en la provincia.

«Es muy pronto y está verde. Pero las conversaciones entre ambos espacios existen y las posibilidades están», afirmó una fuente inobjetable de La Libertad Avanza. Desde Catamarca también reconocen que hay ganas de aliarse con el partido violeta, pero que quedan muchos meses de negociaciones.

A diferencia de otros distritos, Catamarca votará cargos nacionales y provinciales el mismo día (el 26 de octubre) y ya no puede desdoblar las elecciones: así, el espacio para negociar será hasta el 7 de agosto, la fecha límite para cerrar alianzas en las elecciones a cargos nacionales. Dado que las modalidades de votación también serán distintas (boleta única para la nacional y papel para la provincial), está la posibilidad de que vayan juntos en una boleta y separados en la otra. Todo eso entra en el ámbito de las especulaciones porque las conversaciones son muy incipientes. En las elecciones generales de 2023, Unión por la Patria sacó 53,55% y LLA hizo 24,14%, saliendo segundo. Como dato resonante, el voto en blanco fue más cuantioso que Juntos por el Cambio, habiéndolo superado por 23,67% a 22,31%. Esta disposición cambió en el balotaje, dado que Javier Milei superó a Sergio Massa 52,81% a 47,19%.

Al interior de la provincia se está gestando la idea de un gran frente para los próximos comicios. El intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, dijo días atrás a El Ancasti de armar una coalición con el radicalismo provincial y la Coalición Cívica para competir contra Milei.

No es la idea que tienen en el riñón de Jalil. Si bien están de acuerdo de agrupar a todos los espacios posibles, la idea matriz es la de trabajar con el mileismo «siempre y cuando entiendan las prioridades provinciales». Si se logra un entendimiento electoral, buscarán desplazar al ala kirchnerista que integra su espacio. «Nosotros estaríamos agradecidos de separarnos de ellos», afirman hombres cercanos al gobernador. A todo esto, se le suma que La Libertad Avanza no tiene una estructura partidaria amplia ni dirigentes de peso. Esto no impidió que los violetas tuvieran un excelente desempeño en su debut de 2023, pero ahora no existirá la tracción del apellido Milei. Ese puede ser un incentivo para que los libertarios estén propensos a colaborar.

El presidente de LLA Catamarca es el diputado provincial Federico Lencina, referente de su bloque de cinco bancas que tiene en la Cámara de Diputados subnacional. Con líder del Partido Libertario provincial también está el excandidato a gobernador José Jalil Colomé.