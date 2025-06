El plan del Gobierno para digitalizarla economía: qué son los activos tokenizados y por qué podrían revolucionar las finanzas

La CNV avanzó con una nueva normativa que permitirá convertir en un activo digital bienes de la economía global. Se calcula que, en 2023, el mercado de tokenización alcanzó US$ 600.000 millones y se prevé que crezca 26 veces su tamaño hacia 2030.

Luego de meses de trabajo, la Comisión Nacional de Valores ( CNV) presentó la regulación del régimen de tokenización de activos reales. Este permitirá la digitalización de valores negociables, basados en bienes de la economía real, desde inmuebles hasta maquinas o partes de una cosecha, para luego comerciarlos en el mercado.

«En esta primera etapa se establece la reglamentación de un régimen de Tokenización para Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión Cerrados con oferta pública, que estén compuestos por activos del mundo real (real world assets) u otros bienes admisibles que no sean valores negociables con negociación en mercados habilitados del país», explicó la CNV en un comunicado.

El organismo estableció que estas primeras operaciones se darán. en el plazo de un año dentro de lo que se conoce como «sandbox regulatorio», es decir un espacio «controlado» donde las distintas empresas del sector, desde proveedores de activos virtuales hasta administradoras de fondos comunes de inversión podrán interactuar libremente para ver cómo se articula este nuevo segmento del mercado.

«Una vez finalizado dicho plazo, no se admitirán nuevas emisiones, aunque las ya efectuadas mantendrán su validez. Las emisiones aprobadas que no se representen digitalmente en un plazo de dos años quedarán excluidas del régimen», explicó el organismo.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó: «Sancionamos una regulación pionera e innovadora para Argentina, como es la regulación de Tokenización”.

“Esta es la primera parte de la normativa, que salió a consulta pública con la RG N° 1060, y es fundamental ya que pone a nuestro país nuevamente en la vanguardia de la región y del mundo”, dijo Silva a la vez que resaltó: “Hemos recibido muchos comentarios en la consulta pública que han sido incorporados en esta RG, y estamos estudiando los aportes recibidos para la segunda parte de la regulación”.

Qué es un token y cuál

puede ser el impacto

Un token es una representación digital de objetos físicos o digitales, o incluso identidades, que se registran en la blockchain, de forma descentralizada y físicamente distribuida a lo largo y a lo ancho del planeta, en lugar de alojarse en un único servidor. Cuando se elige crear un token a partir de un activo del mundo real, se permite, entre otras cosas, facilitar o aumentar la liquidez de ciertos activos ilíquidos: un terreno, un edificio, una compañía.

La medida genera expectativa en el sector cripto. Distintos estudios afirman que la tokenización de activos del mundo real será un mercado de 16 billones de dólares hacia fin de la década, y que el 10% del PBI global será almacenado y negociado vía blockchains. Se calcula que, en 2023, el mercado de tokenización alcanzó US$ 600.000 millones y se prevé que crezca 26 veces su tamaño hacia 2030.

«Esta normativa permitirá transformar activos existentes en instrumentos digitales de inversión, abriendo nuevas vías para el fondeo del crédito, el financiamiento productivo y la creación de productos financieros más ágiles y accesibles», explicaron en la Cámara Argentina de Fintech.

En esta primera etapa, la normativa habilita la tokenización de:

Certificados de participación de fideicomisos financieros, cuyo activo subyacente esté compuesto principalmente por créditos, inmuebles, facturas u otros activos del mundo real que no sean valores negociables ya cotizados en mercados autorizados.

Cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados, cuyo patrimonio también esté integrado principalmente por activos del mundo real o bienes que no sean valores negociables negociados en mercados habilitados del país.

Hace menos de un año, la Cámara Argentina de Fintech había presentado un trabajo en el que explicaba los beneficios potenciales de la tokenización de activos para Argentina y proponía la creación de un sandbox regulatorio «multiagencia», que incluyera además de la CNV al Banco Central y la UIF para su implementación en la Argentina.

«La resolución responde a una demanda concreta del ecosistema nacional, cuyo proceso regulatorio fue encarado por la CNV mediante un riguroso trabajo técnico, valiéndose de los aportes de los sectores involucrados para habilitar nuevas herramientas y una vía para que las plataformas, desarrolladores y empresas operen en un sistema financiero regulado», anunció la CAF en un comunicado.

«La tokenización puede hacer que invertir en activos reales sea más simple, accesible y seguro. Permite fraccionar propiedades, automatizar reglas con smart contracts y reducir costos de intermediación. Ya hay experiencias con tokens de oro como PAXG, y este nuevo marco puede acelerar casos similares con impacto real en la economía local», señaló Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon.

«Esta medida posiciona a Argentina dentro de los países de avanzada en regular la tokenización de activos del mundo real, lo que aumenta la accesibilidad para inversores y las oportunidades de comercio», destacó Matías Dajcz, CRO de Ripio.