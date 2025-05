El plan oficial para que el dólar sea el combustible que impulse la economía

El objetivo del Gobierno es que los dólares del colchón sean el combustible que sostenga el crecimiento económico. Cuáles son los problemas que el equipo económico ve de cerca.

El Gobierno trabaja en los trazos finales de las medidas que «sorprenderán al mercado» e incentivarán el uso de los dólares del blanqueo y de los que aún están debajo del colchón. Federico Furiase, director del Banco Central y miembro del equipo económico del ministro Luis Caputo, explicó que el objetivo del Gobierno es que esos dólares sean el combustible que sostenga el crecimiento económico, sin necesidad de alterar la contracción monetaria ni el objetivo primordial del programa: la desinflación.

El equipo económico advierte que falta liquidez en el sistema financiero y cree que la remonetización en pesos no alcanzará para acompañar una mayor demanda de dinero ante la continuidad del crecimiento de la actividad económica. Por eso, apuesta a la inyección de dólares en la economía.

«Como la cantidad de pesos es acotada y la remonetización sólo ocurre cuando el dólar llega al piso de la banda cambiaria o eventualmente en un Punto Anker si el Tesoro no logra el 100% de rollover, para nosotros es muy importante la remonetización en dólares», aseguró en un evento organizado por Adcap Grupo Financiero y DLA Piper .

Según el economista, esos dólares ayudarán «a darle combustible a esta economía que está creciendo al 6% y que va a seguir creciendo». «La remonetización en dólares tiene ese papel, dado que la cantidad de pesos es muy limitada. Siempre dijimos que en este esquema iban a faltar los pesos. El problema ahora es que empieza a faltar liquidez porque hay una política monetaria muy contractiva», agregó.

En los planes del Gobierno, la remonetización en dólares será complementaria a la que tenga lugar en pesos. En pesos, se generará cuando el Tesoro no refinancie todos los vencimientos de deuda y utilice los casi $ 22 billones que tiene depositados en el Central para inyectar liquidez al mercado. Además, habrá una expansión monetaria cuando el dólar toque el piso inferior de la banda, que hoy es $ 1000 pero bajará 1% todos los meses. En ese caso, el BCRA emitirá pesos para comprar dólares para las reservas y sostener el tipo de cambio.

«Hoy el Gobierno está enfocado que crezca no sólo el M2 en pesos, sino también el dinero transaccional en dólares y que esa expansión amparen un crecimiento del nivel de actividad superior al 5%. Los pesos los van a limitar para sostener la desinflación, pero para que siga creciendo la economía y no suba la tasa de interés van a empezar a incorporar dólares, aunque todavía no sabemos cómo lo harán», aseguró Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.

Un reciente informe de esa consultora, liderada por Marina Dal Poggetto, advierte que «la evolución del programa económico dependerá de cómo el Gobierno logre equilibrar la remonetización, la liquidez del sistema financiero y la acumulación de reservas para sostener su esquema de política monetaria sin que se le escape el dólar al techo de la banda».

Al presentar la Fase 3 del programa económico, el Gobierno proyectó que la base monetaria aumentará en diciembre de 2025 a los $ 45,6 billones, es decir, aumentará un 50% con respecto a marzo. En tanto, el M2 privado transaccional, que reúne tanto el dinero circulante en poder del público como los depósitos a la vista en pesos del sector público y privado, trepará a fin de año a $ 65,8 billones.