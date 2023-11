El planchazo de Cuti Romero a Enzo Fernández que le valió la expulsión en Tottenham-Chelsea

Tottenham y Chelsea animaban uno de los duelos más atractivos de la Premier League. Los Spurs se imponían 1-0 gracias al gol de Dejan Kulusevski y las situaciones de peligro (y los tantos anulados) se sucedían en las dos vallas. Corrían 27 minutos cuando el VAR llamó a revisar una acción en el área que tuvo como protagonistas a dos jugadores campeones del mundo con la selección argentina: Cristian Romero y Enzo Fernández.

Cuti pellizcó la pelota luego de que Sterling enganchara y se dejara caer, buscando simular un penal. El balón quedó corto, con el defensor y el volante frente a frente y la incertidumbre respecto de quién podía llegar primero. Y, se sabe, Cuti no ahorra aspereza para trabar. En consecuencia, le fue con la plancha al ex River, aplicándole los tapones de su botín derecho en el tobillo izquierdo de su compañero en la Albiceleste.

Tras observar la situación en el monitor, el árbitro Michael Oliver no dudó: sancionó el penal y le mostró la tarjeta roja al ex Belgrano, que tal vez sin saber la dureza de su intervención, reclamó en continuado, con gestos. A pesar del dolor por la infracción, Enzo priorizó la camaradería nacida en el complejo Lionel Messi de Ezeiza: fue el encargado de calmar al Cuti para que no recibiera una pena mayor y se marchara a los vestuario. Casi inmediatamente, Cole Palmer cambió la oportunidad por gol y decretó el 1-1.

Las lesiones y la expulsión del Cuti obligaron al técnico de los Spurs, Angelos Postecoglou, a realizar tres modificaciones en la primera parte, que sufrió 12 minutos de tiempo extra por todo lo que rodeó a la acción en la que Romero terminó marchándose a las duchas. Emerson, Eric Dier y Pierre-Emile Højbjerg reemplazaron a Micky van de Ven, James Maddison y Brennan Johnson. A la roja de Cuti luego se sumó la de Iyenoma Destiny Udogie y los locales terminaron perdiendo 4-1.

Más allá de la patada que lo convirtió en noticia ante el Chelsea, el defensor es una de las figuras del sorprendente Tottenham, que pelea la cima de la tabla de posiciones de la Premier con el Manchester City. Incluso, acumuló una extensa racha sin ser amonestado. Enzo, por su parte, es pieza clave en la búsqueda de reconstrucción de los Blues, con Mauricio Pochettino en el banco de suplentes. Tras este choque fuerte, pero propio del fragor del juego, volverán a vestir la misma camiseta el 16 y el 21 de noviembre, cuando Argentina reciba a Uruguay y visite a Brasil por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.