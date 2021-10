El PO busca disputar una banca en Diputados y el HCD para llevar «los reclamos de la gente»

Compartir

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, Fabián Servin, titular del Partido Obrero anunció que ya inscribieron el lema con el que se presentarán en las elecciones legislativas del 14 de noviembre y con el que buscan ganar una banca en la Cámara de Diputados y otra en el Honorable Concejo Deliberante con el fin de “llevar los reclamos de la clase trabajadora”.

“Hemos inscripto nuestro lema de cara a las próximas elecciones el 14 de noviembre para poder disputar una banca en la cámara legislativa y en el Concejo Deliberante con la sola intención de llevar todos los reclamos de la clase trabajadora, de los desocupados a estos lugares, el objetivo del Partido Obrero es potenciar esta lucha que se viene llevando hace mucho tiempo contra el desempleo, la pobreza, la miseria, por los problemas habitacionales que cada vez son más y en lugar de resolverse, vemos cómo día a día se deterioran las condiciones de vida y el conjunto de los trabajadores, con esta finalidad encaramos la campaña electoral sobre estos problemas que están bastante ausentes a la hora de discutir o debatir, hemos pasado elecciones anteriores y estos grandes problemas que atraviesa la gente no están presentes”, expresó.

“Para diputados vamos a llevar como cabeza de lista a la compañera Mariana Capra que viene de militancia y lucha por los derechos de las mujeres, forma parte del colectivo de mujeres, también viene de una enorme tarea de los trabajadores prestadores de servicio que están siendo muy precarizados en la provincia y en el país, es una compañera que viene con mucha lucha sobre su espalda pese a que es joven”,destacó.

“En la lucha en la ciudad por la concejalía, los compañeros me han votado para que vaya como primer candidato a concejal y de esa forma tratar de llegar al Concejo y poder hacer presente los reclamos de los barrios que siguen siendo abandonados frente al gobierno municipal actual, los problemas barriales no están resueltos”, aseveró.

Aseguró en ese marco que “la primera preocupación es la situación de inflación terrible que estamos sufriendo, no hay trabajo y las pocas changas que quedan son muy mal pagas, pero así con esta inflación no hay peso que aguante, conocimos los índices del INDEC que arroja números que son totalmente contundentes, no nos sorprende pero la contundencia de esos datos son importantes, 170 mil habitantes de la ciudad de Formosa están debajo de la línea de pobreza,tenemos más del 50%, uno se puede imaginar lo que es esto en el interior, por eso la principal preocupación de todos es la situación económica, a eso hay que agregarle el problema habitacional que estalla cada tanto, lejos de cumplirse lo que el gobernador había prometido hace varios años atrás que en el 2015 iba a haber déficit habitacional cero, hoy seguimos con muchas familias que se ven en la necesidad de cortar la ruta, de hacer cosas para reclamar un techo propio, todos estos reclamos queremos llevar tanto a la Legislatura como al Concejo Deliberante”.

“En la Municipalidad vamos a plantear la distribución de terrenos, hay muchas familias que pueden construir aunque sea algo precario, este enorme déficit de vivienda y la poca entrega de módulos que hace el gobierno, queremos plantearle a la Municipalidad la entrega de terrenos para que la gente pueda construir, basta levantar la mirada para que te hagan ver que estamos rodeados de tierras vacías, de campo, de monte, hay muchas familias que no tienen para construir una casa, ese es un planteo fuerte que vamos a llevar a la Municipalidad, también la cuestión del pase a planta permanente de los precarizados, los contratados, los cooperativistas”, detalló.

“Hemos hecho asambleas entre barrios, no va a diferir mucho de lo que nosotros hacemos de manera cotidiana, cualquiera que nos conoce sabe que el Partido Obrero funciona de esta manera, esto no lo hacemos solo en la etapa electoral sino que de manera permanente. queremos llevar estos reclamos y poder instalarlo dentro de la campaña electoral”, dijo.

“Nos gustaría saber cuáles son los planteos que tienen los otros candidatos para resolver estos problemas que tenemos en la población formoseña”, finalizó Servín.

