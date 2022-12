El PO cortó la Ruta Nacional 11 pidiendo un bono de $29 mil para beneficiarios de Potenciar Trabajo

La organización social marchó en todo el país con múltiples cortes de ruta en rechazo al bono anunciado por el Gobierno Nacional, a cambio piden que la suma sea de 29 mil pesos. «El gobierno sigue llevando adelante y con más dureza su política de ajuste», manifestó Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos acá como en todo el país llevando adelante distintos tipos de medidas reclamando al gobierno cosas muy concretas. El gobierno anunció lo que es un bono de miseria, nos parece una burla porque con este bono la gente pretendía hacerles frente a los aumentos que siguen dándose en los productos alimenticios cuando también estamos en las puertas de las festividades de fin de año. Entendemos que con este bono de miseria no se llega a cubrir los gastos para una cena», agregó Servín.

El bono extraordinario anunciado ayer por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo es de $13.500 y se abonará en dos tramos, el primero durante este mes y el segundo en enero. En cada ocasión, cada beneficiario recibirá $6.750.

«El gobierno sigue llevando adelante y con más dureza su política de ajuste sobre los trabajadores desocupados en particular, por eso estamos reclamando un bono equivalente al programa de potenciar trabajo que en estos momentos es de 29 mil pesos y con ese bono vamos a hacerle frente a los aumentos y los gastos de las fiestas», explicó el referente social.

De esta manera, desde el Polo Obrero reclaman que el bono sea de 29 mil pesos para los beneficiarios del programa. Cabe señalar que este pedido había sido planteado antes del anuncio que realizó el gobierno nacional pero no fue el único punto exigido en la jornada de ayer.

Esta organización social también exigió que se cumpla con el envío de mercaderías acordado para el mes de diciembre, ya que el siguiente camión destinado a comedores y merenderos llegaría recién en el mes de marzo.

«Por otro lado estamos reclamando los alimentos para merenderos y comedores, el gobierno se había comprometido a hacer un nuevo envío de alimentos, pero hasta ahora no tenemos fecha. Ya estamos a mitad de diciembre y no recibirlo sería un duro golpe para los comedores y merenderos porque con eso tenemos que sostenernos los meses de enero y febrero», indicó al respecto Servín.

Las manifestaciones realizadas en todo el país en la jornada de ayer podrían replicarse en los próximos días y otras organizaciones sociales también podrían realizar acciones similares, adelantaron desde el corte de ruta que tuvo lugar frente al complejo Juan Pablo II.

«6.750 pesos para diciembre es nada, no costea ninguna cena. Entendemos que esto es una burla, pero no es más que un nuevo ataque hacia los sectores más empobrecidos. El gobierno sacó este bono con la idea de que levantemos la medida y si no hay una respuesta que mejore esto, tendremos que volver la semana que viene», finalizó Servín.

Relacionado