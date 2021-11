El Pocho Lavezzi desalojó de su departamento a Yanina Screpante tras ganar un juicio

Compartir

Por orden de la Justicia, la modelo debió abandonar la propiedad ubicada en Vicente López. Mañana deberá entregar las llaves de la vivienda

Yanina Screpante y Ezequiel Pocho Lavezzi estuvieron ocho años en pareja y a mediados de 2018 decidieron separarse, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. A partir de allí, arrancó una batalla legal en la que ella le pidió una compensación económica por haber dejado de lado su carrera en el modelaje y como decoradora por acompañarlo a él.

En medio de esa disputa, ella le reclamó un lujoso departamento de 300 metros en Vicente López, donde siguió viviendo a pesar de estar distanciado del jugador. Según la Justicia, esa propiedad no le corresponde y deberá entregar las llaves este jueves al mediodía. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre aseguró: “Ella perdió el juicio de atribución de vivienda. Llegó hasta la Corte porque apeló en reiteradas oportunidades. También hay otro juicio en el que ella le pide 15 millones de dólares en compensación económica como concubina”.

La panelista explicó que al perder el juicio, Screpante debería haber abandonado la propiedad, pero no lo hizo por más de dos años. “Pocho se enoja porque ella vivía ahí con su nueva pareja. Él nunca dejó de pagar los gastos del departamento. Como ella no se iba, le inician un juicio por desalojo que lo pierde. No se va tampoco, entonces hubo una audiencia y la jueza le dijo que si no dejaba el departamento la iba a tener que desalojar. Ella pidió un acuerdo de confidencialidad para que no se supiera que se iba”.

Finalmente hace dos semanas la modelo contrató a una empresa para llevar sus pertenencias. Pero, al haber conflictos con el pago de la mudanza, dicha empresa decidió filtrar que la habían desalojado del penthouse. “Mañana se tiene que presentar Screpante con sus abogados y los de Lavezzi en la puerta del edificio para dar las llaves y que controlen. Luego vendrá el juicio retributivo en el que ella deberá pagar los gastos de los impuestos y las expensas”, explicó Latorre en el ciclo de El Trece.

Respecto al juicio por los 15 millones de dólares, Lavezzi no quiere pagarle esa cifra millonaria porque le ya le ha dado propiedades y dinero durante los años que fueron pareja. “En compensación el Pocho le dejó tres millones de dólares, entre pago en escritura de donaciones de propiedades y cuotas percibidas en una cuenta de Suiza. Además le dio un departamento en Olivos con cochera, un auto, lotes en Cardales y ocho propiedades que construyó a nombre de la madre de Yanina para garantizarle ingresos, sin contar los objetos de lujo que le regaló”, finalizó.

Más tarde en Intrusos, los abogados de Screpante, Marta Domenech y Santiago Perlo, dieron otra versión de lo ocurrido. “No se ordenó ningún desalojo, estábamos trabajando en una acción de atribución del hogar en la que por una cuestión procesal tuve que recurrir a la Corte Suprema de La Nación en función de un recurso extraordinario. Nosotros tuvimos una entrega pactada del inmueble, no hay un desalojo ordenado. Ella retiró algunas cosas que quedaron, hay muebles que fueron a la casa de los padres de Lavezzi. Nos sorprende que se haya roto el pacto de confidencialidad. Se dieron datos específicos de la entrega de las llaves que será mañana al mediodía”, aclaró la letrada.

Cabe recordar que en Intrusos Mariana Gallego, la abogada del futbolista, había explicado detalles de la batalla judicial por esta vivienda en Vicente López: “Que se quede con el departamento nunca fue una opción. Ella pretendía quedarse, pero nunca se pidió eso porque nunca estuvo en duda quién era el titular de ese inmueble. Lo que falló la jueza es que ella no tenía derecho ni por los dos años que establece la norma ni por un día”. Lo que reclama el futbolista es que ella se vaya de la vivienda porque hay “mucha deuda”. “Él no tiene deudas, en tal caso la que tiene deudas con Ezequiel es ella”.

Al ser consultada por la retribución económica que la modelo reclama por haber ayudado a construir la imagen del futbolista, fue contundente. “Esta legislación es más beneficiosa que antes para las mujeres que no están casadas, pero en virtud de lo que vi, considero que no le corresponde compensación económica, lo que no significa que Lavezzi antes o durante ya lo haya cumplido. Por sentencia judicial, no la obtendría. Pero todos sabemos que igual hubo una donación importante, una casa, un auto y varias cosas más, que son de público conocimiento”.

