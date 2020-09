El Pocho Lavezzi se separó de Natalia Borges: la reacción de la modelo brasileña a un comentario en las redes contra el ex futbolista

Compartir

El romance comenzó en marzo y luego de pasar la cuarentena juntos en Saint Barth, una paradisíaca playa del Caribe, Ezequiel Lavezzi y Natalia Borges se habrían separado. Si bien los protagonistas no brindaron una versión oficial, ciertos indicios en las redes sociales dan cuenta de que llegaron al final de la relación. Con la vuelta a la normalidad, sobre todo en parte de Europa, el ex futbolista se fue a París, Francia a visitar amigos que dejó de su época como futbolista del PSG y de allí siguió su camino a Ibiza, España para continuar con su descanso e incluso, ver a Tomás, su hijo. Por su parte, la actriz y modelo se tomó un vuelo rumbo a Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales y descansar en Nueva York y luego en Miami.

Si bien la primera semana en países diferentes siguieron compartiendo momentos románticos y no ocultaron su amor, todo dio un vuelco días después. Parece que a la distancia, los sentimientos se fueron enfriando. En esos días de romanticismo que perduraron, ella le envió un mensaje que decía: “Extraño a mi partner in crime”. Él recogió el guante y replicó el mensaje en sus historias de Instagram y luego, como una muestra de cariño, le devolvió la gentileza con palabras cálidas.

Sin embargo, más allá de viajar a destinos diferentes, las pistas que indican que la relación no prosperó y que caminan por veredas diferentes se multiplicaron luego de los primeros días. Esos mensajes cargados de dulzura desaparecieron. Los guiños virtuales cambiaron. En segundo lugar, y no mucho menor en tiempos en lo que todo pasa por las redes sociales, se dejaron de seguir en Instagram. Por otro lado, borraron las imágenes que se habían sacado durante la estadía en el Caribe.

Como si esto fuera poco, las indirectas tomaron un lugar preponderante. Días atrás, la brasileña publicó una foto de una campaña de ropa interior y en su epígrafe, parece referirse a Lavezzi. Si bien no apuntó contra él directamente, cada una de las palabras utilizadas se encasillaron perfectamente para que suenen como una frase teledirigida hacia el ex delantero del la Selección Argentina. “¿Qué es una reina sin su rey? Bueno, históricamente hablando, más poderosa”.

La publicación, en cuestión de segundos, no solo se lleno de likes y muestras de cariño, sino de mensajes, entre ellos, uno que no pasó desapercibido para la mismísima Natalia. “¡Demasiada mujer para el Pocho! Los jugadores siempre juegan, te merecés ser feliz. Besote, genia”, comentó una usuaria y ella le respondió con sonrisas y un emoji de un corazoncito.

De esta manera, el romance parece haber terminado de la misma forma en la que arrancó; de manera conflictiva. Sucede que cuando empezaron a salir, ella estaba terminando una relación con el italiano Lorenzo Tonetti, empresario ligado al fútbol y al rubro gastronómico. En su momento, se comentó que era dueño de uno de los mejores restaurantes de Milán. Incluso, en una entrevista que brindó Yanina Screpante, ex de Ezequiel, en ese momento, contó que en más de una oportunidad se fueron de vacaciones los cuatro juntos.