El Poder Judicial de la provincia realizará una jornada para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En un acto de profundo compromiso institucional, el Poder Judicial de la provincia anunció la realización de una jornada de reflexión y capacitación el próximo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lejos de ser un acto protocolar, la actividad se plantea como un foro de alta especialización centrado en “La perspectiva de género en la actividad jurisdiccional”, con el objetivo de profundizar su aplicación en todas las decisiones dentro del fuero provincial.

Bajo el lema inspirador: “La igualdad no se alcanza con silencios, sino con voces que se unen para transformar la realidad. Cada gesto de respeto y justicia abre camino a una vida libre de violencias”, la iniciativa —impulsada por la Oficina de la Mujer y aprobada por el Superior Tribunal de Justicia mediante la Resolución 448/25— se llevará a cabo a las 17 horas en el aula principal de la Escuela Judicial, ubicada en el sexto piso del Edificio de Tribunales. También será transmitida por videoconferencia a todas las dependencias del interior provincial, garantizando una participación federal y equitativa.

Un espacio de formación

con mirada transformadora

La jornada tiene como propósito fundamental internalizar la perspectiva de género en cada trámite y resolución jurisdiccional, consolidando un enfoque transversal que permita mejorar la respuesta estatal ante las violencias de género. Para ello, se diseñó una estructura en tres segmentos clave, con la participación de reconocidos integrantes de la Magistratura que expondrán desde una mirada jurídica y estadística.

Las actividades comenzarán a las 16.30, con la acreditación, recepción de asistentes y entrega de materiales de apoyo junto con distintivos simbólicos vinculados a la fecha.

Luego tendrá lugar la apertura institucional, a cargo de la doctora Claudia María Fernández, ministra del Superior Tribunal de Justicia y coordinadora de la Oficina de la Mujer, quien dará la bienvenida formal y presentará a los panelistas.

Panel central: análisis jurisdiccional y herramientas para la acción

El panel central estará integrado por especialistas de trayectoria en el ámbito judicial.

• Fernando Ramón Ramírez, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9 de la Capital Federal, será uno de los expositores encargados de abordar el análisis jurisdiccional desde una perspectiva práctica y reflexiva.

• Lo acompañará Diana Pamela Ifrán, jueza del Tribunal de Trabajo de Formosa, quien sumará la mirada local y el análisis de la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en cada etapa de la labor judicial.

Ambos especialistas profundizarán en casos, desafíos y estrategias que contribuyan a consolidar un Poder Judicial más sensible, capacitado y eficaz ante situaciones de violencia de género e intrafamiliar.

Presentación del Observatorio Interactivo: datos al servicio de la justicia

Uno de los momentos más innovadores de la jornada será la presentación del “Observatorio Interactivo de Violencia de Género e Intrafamiliar”, a cargo del licenciado Adrián Ortiz, director de Estadísticas del Poder Judicial.

Este nuevo proyecto apunta a incorporar herramientas tecnológicas y datos rigurosos para mejorar el diagnóstico, seguimiento y diseño de políticas judiciales a partir de información confiable. Según adelantaron, se trata de un paso decisivo para fortalecer la gestión de justicia basada en evidencia, permitiendo una lectura más completa del fenómeno de la violencia.

Cierre, reconocimientos

y compromiso institucional

La jornada culminará con la entrega de certificados y presentes, seguida de una fotografía institucional. El encuentro concluirá con un café de despedida, acompañado por la exhibición de documentos elaborados por la Oficina de la Mujer, que reflejan el trabajo sostenido del área en materia de formación, investigación y sensibilización.

La organización subraya que “El compromiso de cada persona suma en la construcción de una sociedad libre de violencias”, remarcando el rol fundamental de cada integrante del Poder Judicial en la consolidación de una justicia con perspectiva de género. Asimismo, se destacó que esta actividad cuenta con el respaldo de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), lo cual enmarca la propuesta dentro de los estándares nacionales de formación judicial.

Compromiso conjunto

y mirada federal

Este 25 de noviembre, el país se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha emblemática que recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal y que hoy se erige como uno de los pilares de la agenda mundial de igualdad de género.

La jornada cobra especial relevancia en un año significativo: se cumplen 40 años de la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por parte de la Argentina, un tratado de jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

En este marco, las Oficinas de la Mujer y de Género de los Poderes Judiciales del país, junto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, difundieron un documento conjunto en el que reafirman su compromiso en la lucha contra toda forma de discriminación y violencia basada en género. En él, resaltan que la CEDAW constituye no solo una herramienta normativa, sino también un imperativo ético que exige la superación constante de las barreras que perpetúan desigualdades.

Las adhesiones a esta declaración fueron numerosas: distintas Oficinas de la Mujer, áreas de Derechos Humanos y dependencias especializadas de múltiples provincias se sumaron, consolidando un mensaje federal y unificado.

El documento recuerda que la violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino una problemática estructural que requiere una respuesta articulada y sostenida entre el Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto. La consigna es contundente:

la erradicación de la violencia de género es una meta irrenunciable y la construcción de una sociedad libre de discriminación es un deber compartido.

Con acciones como esta jornada de formación, el Poder Judicial provincial reafirma su compromiso de avanzar hacia una justicia más igualitaria, sensible y comprometida, en una fecha que convoca a reflexionar, actuar y transformar.