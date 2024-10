Poder Judicial: empleados denunciaron sobresueldos de Jueces y Magistrados

La secretaria general de la Asociación Judicial Formosa, Silvia Oruego dialogó con el Grupo de Medios TVO en relación a las situaciones irregulares que se desarrollan en la Justicia provincial en que los mismos empleados denuncian sobresueldos para Magistrados y Jueces, esto se da en el marco de las diversas medidas de fuerza que vienen llevando adelante los diferentes gremios quienes solicitan una recomposición salarial.

Oruego comenzó diciendo: “nosotros estuvimos esperando porque si bien tuvimos una propuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia en relación a una suma salarial que íbamos a percibir los empleados que iban de los 80 a los 200 mil pesos y a la par habían rumores de que los altos funcionarios iban a percibir el doble o triple de estos montos”.

“Estábamos esperando a que se haga efectivo ese pago y lo hicimos hasta el día de hoy (por ayer), comenzaron a aparecer los recibos de sueldos y nos hemos encontrado con que entre jueces, secretarios y ministros se habían aumentado los salarios hasta el triple de lo que un empleado cobró este mes”, acotó.

“Los Funcionarios y Magistrados los aumentos van desde 600 mil pesos a más de $2 millones, mientras que los empleados el aumento solo fue de 80 a 200 mil pesos, esta es una diferencia bastante importante”.

“Tenemos que decir que este hecho ha generado mucho malestar entre los trabajadores porque hemos llevado adelante muchas medidas de fuerza que nos llevó varios meses realizarla, estuvimos esperando y teniendo paciencia, tratando de que esto tenga algún efecto positivo para todos y estamos confiados con que a todos nos iban a mejorar los sueldos, pero resulta que solo se han mejorado ellos y esto nos da la pauta de que no se nos tuvo en cuenta y de que el personal ni siquiera llega a fin de mes”.

“Estamos un poco decepcionados sobre esta situación, pero muy preocupados porque no era lo que esperábamos por parte de nuestro Superior Tribunal de Justicia porque pensábamos que nuestra patronal estaba bregando para que todos estemos bien y tengamos ganas de trabajar y estar en las oficinas”.

Al mismo tiempo la titular de AJUFSA, indicó “nosotros no nos oponemos a que se suban los salarios, pueden hacerlo lo que sí nos parece importante es que vean la manera de que al trabajador también le surja la diferencia solicitada, teniendo en cuenta que nosotros estuvimos esperando a que se expidan al respecto”.

“Los trabajadores están muy enojados, sentimos que esto fue una cachetada para el personal judicial. Tenemos que decir que nosotros tenemos los recibos de lo percibido por los funcionarios y magistrados, es decir que no es mentira lo que ha pasado”, manifestó.

“Nosotros queremos que piensen en el empleado al que ellos todos los días le están exigiendo un trabajo de calidad”, cerró diciendo.

Descontento entre

los trabajadores

Según pudo saber este matutino, los empleados de la justicia de la provincia se manifestaron a través de sus redes sociales al respecto de la situación y aseguraron hay una “Total y completa desigualdad en el Poder Judicial”, además indicaron que “es bueno que el Poder Judicial de Formosa haya cambiado el lenguaje, puesto que ya no debían dirigirse como Su Señoría, sino que es mejor hacerlo como su Alteza”.

Además señalaron que este tipo de situaciones perjudican también al gobernador Insfrán porque “lo que ahora comenzó con nosotros seguirá en todos los organismos del Estado”.

Indicaron también que “este tipo de situaciones no las han vivido nunca” y que para realizar estas maniobras se basaron en un Decreto Ley del año 1978.

Blanca Almirón

Por su parte la titular del gremio UEJN seccional 3, Blanca Almirón a través de un petitorio, solicitaron al presidente del STJ, Guillermo Alucín que se aplique de manera urgente el VADEREF (Valor de Referencia) que corresponde a las categorías de los distintos escalafones que componen la planta funcional del Poder Judicial de la provincia de Formosa conforme al art. 65 y normativa concordante del RIAJ a partir del día de la fecha. Asímismo, la gremialista consideró que su inmediata aplicación obedece al hecho de poder restablecer la equidad y proporcionalidad de igual tarea por igual remuneración , principios consagrados en la Constitución Nacional sin perjuicio a las funciones y actividades que cumplen los trabajadores de este Poder del Estado.

Memo

Empleados afirman que hay un memo circulando el que asevera que llegarán los descuentos o bien caerán contratos en caso de que se lleven adelante las medidas de fuerza que los gremios tienen pensado realizar.

Medidas a seguir

Como resultado de la asamblea extraordinaria llevada adelante por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación en Formosa, realizarán un paro parcial el día de hoy y el jueves 3 de octubre a las 10.30 horas el que será sin retorno a los lugares de trabajo y se llama nuevamente a una asamblea para el martes 8 del corrientes a las 10:30 horas para analizar próximas medidas a seguir.