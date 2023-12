El Polaco y Barby Silenzi sorprendieron con su reconciliación

Semanas atrás Barby Silenzi y Ezequiel El Polaco Cwirkaluk habían expuesto públicamente que no estaban atravesando un buen momento en la pareja. Aunque no llegaron a hablar de una separación, cada uno por su lado y en contacto con diferentes medios, ambos admitieron que estaban atravesando una fuerte crisis.

Pese a las complicaciones, parece que ahora la cosa ya marcha mejor, dado que el último jueves por la noche asistieron juntos a la fiesta de casamiento que celebraron Celeste Muriega y Christian Sancho en la localidad bonaerense de Benavidez.

Justo antes de ingresar a la ceremonia, la pareja fue abordada por la prensa que estaba cubriendo la fiesta y en una nota para Mañanísima (El Trece) hicieron una sorprendente revelación a partir de una pregunta del cronista. “Escuché por ahí que se viene el embarazo. ¿Puede ser?”, planteó el periodista. “Siempre se viene, el embarazo de amor y de las buenas vibras”, contestó el cantante con ganas de dejar una definición concreta y esquivar el interrogante. “Lo tenemos en mente pero todavía no está, lo estamos ahí armando”, completó Barby por su parte, anunciando así que muy pronto podría agrandarse la familia.

Sin embargo, hace unos días todo era distinto. ”Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, había dicho el músico cuando estuvo de invitado en Almorzando con Juana (El Trece) semanas atrás, blanqueando el momento complicado y el distanciamiento que se interpuso entre su pareja y la mamá de su hija Abril.

En la misma línea, la bailarina había salido a responderle y hasta había intentado explicar por qué el padre de su hija tomó esa decisión. “Quizás tiene ganas de estar soltero, de estar con otras personas, le pueden pasar muchas cosas, y lo entiendo, capaz que se aburrió. Pero de última charlalo conmigo primero, comunicámelo, o capaz que le da miedo tomar la decisión que íbamos a tomar”, respondió Barby, contundente y enojada con el cumbiero.

Pese a esto, días después ese resquemor fue quedando atrás y ambos decidieron seguir adelante con su relación. Fue así que El Polaco habló de sus sentimientos por Barby cuando fue consultado en el programa Poco Correctos, de El Trece. Luego de charlar sobre su música y sus próximos shows le preguntaron: ‘¿Estás enamorado?’. A lo que él respondió muy convencido: “Estoy enamorado”. “¿De quién?”, le replicaron inmediatamente. “¿De quién voy a estar enamorado? De la mamá de mi hija, de Barby. Estamos ahí. Hemos vencido tantas adversidades que nuestro amor es más fuerte que todo”, sostuvo apasionado el artista.

Según había resaltado anteriormente la bailarina, en medio de su crisis, ambos habían planeado un futuro juntos y hasta buscaban dar más pasos en su relación.