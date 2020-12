El polémico adorno navideño de Jennifer Aniston

Compartir

Jennifer Aniston podría perder algunos amigos en línea. La actriz estadounidense, de 51 años, fue duramente criticada por un particular adorno de su árbol de Navidad que se convirtió en viral en Twitter y generó debate entre sus fanáticos.

La estrella de “Friends” compartió algunas postales navideñas en su cuenta de Instagram. En una de las fotos, Aniston mostró un adorno de madera circular grabado que reza “Our first pandemic – 2020” (“Nuestra primera pandemia – 2020”) que generó polémica en las redes, por dar a entender que se trata de la primera de muchas pandemias.

“¡Saludos a nuestra primera pandemia de 2020, donde murieron millones de personas! ¡Celebremos eso en un adorno navideño!”, le escribió un usuario sarcásticamente sobre el mensaje que sentía que estaba enviando la actriz.

“Todo lo que las celebridades han hecho durante esta pandemia es mostrar cuán desconectados y jodidamente ajenos están a cualquier cosa que no tenga que ver con ellos”, se quejó otra persona mientras compartía captura de pantalla de la foto.

En pleno rebrote del COVID-19 en Europa y otros puntos del mundo, y tras descubrirse una nueva cepa de coronavirus en el Reino Unido, muchos consideraron que el mensaje de la popular actriz no era oportuno para saludar durante las fiestas.

Mientras que algunos usuarios apuntaron al mal gusto del adorno, otros entendieron el tono humorístico de la publicación de la protagonista de “The Morning Show”. Muchos fanáticos la defendieron y acusaron a sus detractores de no entender el punto, alegando que la actriz simplemente estaba marcando un año trascendental en la historia.

Aniston aún no ha contestado a la controversia en las redes sociales.

La artista también compartió varias imágenes con su perro durante la noche del 24 de diciembre. En octubre, la actriz adoptó a Lord Chesterfield, un cachorro que ahora la acompaña a todos lados y se convirtió en todo una estrella en el perfil de su dueña.

Es la primera vez que recibe críticas desde que se unió a Instagram en octubre de 2019, que rompió récords para la celebridad de más rápido crecimiento en la plataforma. Aniston obtuvo casi 5 millones de seguidores en solo 12 horas después de publicar una selfie con Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry. Ahora cuenta con 36 millones de seguidores.

Cada vez más activa en su perfil de Instagram, la ganadora del Globo de Oro también recurrió a su cuenta para darle ánimo a sus millones de seguidores en la recta final del 2020. “Qué año. Recordá darte un poco de amor y aguantá”, manifestó , junto a una fotografía en la que se la ve besando a un espejo en el que se refleja su propio rostro.

Días atrás, Jennifer Aniston retomó las grabaciones de “The Morning Show” tras casi un año de parate por la pandemia. En su regreso, la actriz se preparó para rodar una escena navideña en el set ubicado en Los Ángeles. Fue fotografiada con parte del equipo de rodaje. La segunda temporada del galardonado show de Apple TV aún no tiene fecha de entreno, lo que sí se sabe es que Juliana Marguiles se suma al elenco.

La segunda temporada volverá a contar con Aniston, Reese Whiterspoon, Steve Carell y Billy Crudup, entre otras figuras. Además de Margulies, también se incorporarán Greta Lee, Ruairi O’Connor y Hasan Minaj.

