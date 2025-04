El polémico comentario de Kim y Khloé Kardashian sobre la última esposa de su padre

Kim Kardashian y Khloé Kardashian compartieron recuerdos relacionados con su padre fallecido, Robert Kardashian Sr., en el episodio final de la sexta temporada de The Kardashians, transmitido por Disney+ para América Latina y Hulu en Estados Unidos.

Durante la conversación, ambas insinuaron una relación tensa con Ellen Pearson, quien fuera la última esposa del abogado antes de su muerte en 2003.

Kim relató un sueño reciente en el que su padre aparecía vivo y residía en Los Ángeles, “con Ellen”, pero se escondía de ellas.

La mención provocó una reacción inmediata de Khloé, quien respondió con un seco “Ew”, en aparente desaprobación hacia la presencia de Pearson en el recuerdo de su hermana.

La escena, aunque breve, dejó entrever el malestar persistente con la viuda de Robert Kardashian Sr.

En una confesión posterior ante cámaras, Kim, de 44 años, llamó a Khloé para recordarle detalles del sueño que había tenido durante un viaje en caravana.

Cuando Khloé mencionó a Ellen, un productor intervino para preguntar si se refería a la exconductora Ellen DeGeneres, a lo que Kim respondió riendo: “No, su esposa”.

Luego agregó: “Ese sí habría sido el sueño”, en lo que pareció una nueva señal de distancia entre la familia Kardashian y Pearson.

La relación entre Ellen Pearson y el clan Kardashian

La historia conflictiva entre Ellen Pearson y los Kardashian no es nueva. En 2013, la viuda de Robert presentó una demanda por difamación contra Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kris Jenner y el productor de Keeping Up with the Kardashians, Ryan Seacrest.

En su denuncia, Pearson afirmó que el clan intentó implicarla en una maniobra televisiva poco clara relacionada con el reality emitido por E!.

Pearson alegó que los diarios privados de Robert Sr. retrataban a Kris Jenner, su exesposa y madre de sus hijos, como una “madre y exesposa manipuladora y retorcida que simplemente usó y explotó a sus hijos”.

Khloé Kardashian respondió entonces que su padre no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales durante esa etapa, debido al cáncer de esófago que le fue diagnosticado ese mismo año, y que el matrimonio con Pearson ocurrió en un momento de “vulnerabilidad”.

La causa judicial fue finalmente desestimada en febrero de 2015 tras un acuerdo entre las partes.

Robert Kardashian Sr., conocido por su papel como abogado defensor en el caso de O.J. Simpson, falleció en septiembre de 2003 a los 59 años.

Estuvo casado anteriormente con Kris Jenner, madre de sus cuatro hijos, entre 1978 y 1991.

Luego contrajo matrimonio brevemente con Jan Ashley en 1998, antes de casarse con Ellen Pearson poco antes de su muerte.

Kim Kardashian y los problemas con su exesposo Kanye West

Fuentes cercanas a Kim Kardashian indicaron a medios estadounidenses que la empresaria habría intentado comunicarse con Bianca Censori luego de conocerse su separación de Kanye West, según informó Page Six.

No obstante, la arquitecta australiana de 30 años no habría respondido al mensaje.

“Bianca ignoró a Kim, pero aun así fue importante hacerle saber que está ahí para cuando necesite a alguien con quien hablar”, dijo una fuente citada por el medio.

La misma persona aseguró que Kardashian considera que, pese a las diferencias, comparte una experiencia similar con Censori.

“Kim siente que es la única otra persona en este planeta que realmente sabe por lo que Bianca ha pasado”, afirmó.

Kim Kardashian estuvo casada con Kanye West durante siete años. Se conocieron en 2012 y contrajeron matrimonio en 2014 en Florencia, Italia.

Su divorcio se finalizó legalmente en noviembre de 2022. La pareja tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Tras la separación, West se unió a Bianca Censori en una ceremonia no oficial celebrada en enero de 2023.

La joven, arquitecta y diseñadora del equipo creativo de Yeezy, pasó a formar parte del entorno público del rapero.

Sin embargo, la relación se vio sacudida por nuevas controversias relacionadas con el comportamiento de West.