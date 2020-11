El Pollo Álvarez regresó a su programa y habló de su estado de salud

Compartir

El Pollo Álvarez volvió a estar al frente del ciclo Nosotros a la mañana, luego de haber estado ausente por un problema de salud. “Ya conté en las redes sociales pero lo amplío acá. Me hisopé una vez y me dio negativo, me hisopé otra vez porque me sentía mal y me volvió a dar negativo”, dijo el conductor en su programa de El Trece.

“Todavía me siento mal pero sí podía volver porque no tengo COVID por suerte. Ahora están viendo qué tengo, por qué estoy tan abajo”, explicó el periodista. “Le agradezco al doctor Montes de Oca, que si bien es pediatra me acompañó un montón y a la doctora Vignon de las Lomas de Tigre que me trató muy bien con todo su equipo. Ahora tengo que volver en la semana porque todavía no arranco, pero ya voy a volver”, manifestó.

El miércoles de la semana pasada, Álvarez se despertó con un malestar que no le permitió levantarse de su cama y debió ser reemplazado por su colega, Sandra Borghi. Por las dudas, se realizó un testeo para descartar que tuviera coronavirus. “Lo hice para mi tranquilidad, la de mi familia y la de todos mis compañeros”, explicó.

Mientras esperaba el resultado del estudio, permaneció aislado en su casa, acompañado por su mujer, Tefi Russo. Si bien le indicaron que dio negativo, siguió sintiéndose mal y decidió continuar en reposo por recomendación de los médicos. La principal molestia era en su estómago, pero con el correr de las horas presentó un notable cansancio, lo que volvió a despertar la alarma de un posible caso de coronavirus.

Ante la posibilidad de que el primer hisopado haya sido un falso negativo, el viernes pasado por la mañana volvió a ser testeado. “Me lo hice porque no mejoré, y porque apareció el cansancio, que es síntoma de COVID-19″, indicó el conductor que también sospechaba tener un cuadro de cansancio acumulado por su trabajo y otras cuestiones que le generaron mucha preocupación. “Estoy muy cansado, muy quemado. Un montón de cosas que pasaron me fueron agotando”, explicó.

El domingo en su cuenta oficial de Instagram compartió con sus seguidores un video en el que mostraba el momento en el que le realizaban el testeo de coronavirus en un centro médico. “Me llegó el resultado del segundo hisopado y por suerte dio negativo. Molesta, sí. Pero es la única manera de ir ganándole entre todos al virus, así que si tienen algún tipo de síntoma o duda hay que hisoparse”, escribió el periodista en la red social.

“Paso por acá también a agradecerles de corazón por la preocupación. Y decirles que aparte de hacerme dos test de COVID, hice varios chequeos y todo está en orden. De todos modos aún no me siento del todo bien y estoy a media máquina, tal vez será estrés, cansancio o alguna otra cosa, pero seguiré descansado (que lo necesito) y cargando pilas. Este año fue un año difícil para todos y no dudo que en mayor o menor medida, nuestros cuerpos lo empiezan a sentir”, finalizó Álvarez.

