El Polo Obrero encabezó ayer una masiva protesta y exigió más asistencia al sector de los desocupados

Ayer, en horas de la mañana, el Polo Obrero Formosa llevó adelante una jornada de manifestación y se movilizó hasta Casa de Gobierno para reclamar contra la política de «ajuste» del gobierno nacional, contra el acuerdo con el FMI y por más asistencia en la provincia. Se plegaron a la medida el MTR y la 17 de Noviembre.

«A nivel país nos estamos movilizando frente a la política de ajuste que sigue sosteniendo el gobierno de los Fernández conjuntamente con los gobiernos provinciales, que lejos de tomar nota del enorme descontento que existe dentro del pueblo argentino con índices muy angustiantes con el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, hacen oídos sordos al asunto. Entonces, nosotros nos vemos obligados a salir a luchar para mayor asistencia por parte del Estado para el sector de los desocupados que somos quienes más estamos sintiendo los golpes de esta política inflacionaria que no se detiene por ningún lado», dijo Fabián Servín, dirigente del PO local.

Y continuó: «también la movilización de hoy es para rechazar un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional lo que implicaría un mayor ajuste sobre el pueblo argentino».

Por otro lado, el dirigente social lanzó que no dejarán petitorio en Casa de Gobierno porque «el gobierno provincial sabe muy bien lo que reclamamos, sabe de sobra lo que necesita el pueblo trabajador»

«También vamos a denunciar que con la nueva ministra se realizó una maniobra para desconcentramos durante la última protesta frente al Ministerio de la Comunidad, donde se comprometieron a una reunión para que nos vayamos, pero la reunión jamás se concretó. El Ministerio cambió de ministro, pero se maneja de la misma forma», agregó Servín.

«Son muchos los reclamos locales que el gobierno sigue sin dar respuestas, reclamos muy sensibles como por ejemplo los alimentos», lanzó.

Cerró diciendo que «realmente la situación no se aguanta más» y para colmo «otra vez entrando en diciembre tenemos nuevos brotes inflacionarios donde aumenta todo».

