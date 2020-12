El Polo Obrero exigió en Formosa trabajo genuino, un bono y apertura de comedores

Compartir

Ayer, en una jornada nacional de protesta, el Polo Obrero se manifestó en Formosa y reclamó mayor asistencia por parte del Estado ante la difícil situación que atraviesan los sectores más vulnerables. En ese sentido solicitaron un bono de 15 mil pesos, la apertura de comedores, pero sobre todo “trabajo genuino” para hacerle frente a la pobreza.

En ese marco Fabián Servín, referente de la organización, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la entrega de panfletos que realizaron en avenida 25 de Mayo y Rivadavia donde dialogaron con la gente respecto a los reclamos que exponían.

“El Polo Obrero en todas las provincias del país está saliendo a las calles con movilizaciones, cortes de calles, piquetes en vista del agravamiento de la situación social y económica que estamos atravesando y que golpea duramente a las familias trabajadoras, sobre todo a las familias trabajadoras precarizadas que están en negro, a los changarines, que en vista de esta situación están perdiendo el trabajo, no hay changas lo cual se combina con un proceso inflacionario que revienta paredes”, denunció.

“La dificultad para la alimentación se hace cada vez más complicada para estas familias, por eso nosotros hace un mes lanzamos una campaña por el comedor reclamando en este caso al gobierno provincial, hemos ido al Ministerio de la Comunidad pero hasta ahora sin tener una respuesta favorable a nuestro planteo, a eso le sumamos un pedido de un bono de fin de año para poder sortear los costos de las fiestas porque las familias tienen derecho a poder pasarlo lo más felices posible”, expresó Servín.

De la misma forma resaltó que “también reclamamos la apertura del programa Potenciar Trabajo ya que se ha lanzado todavía muy reducido, en Formosa todavía el programa es muy insignificante, por eso estamos reclamando la apertura para poder tener algún tipo de ingreso”, dijo.

“El Polo Obrero siempre reclama trabajo genuino, si no hay trabajo de alguna forma tenemos que sobrevivir por eso pedimos al Estado los derechos básicos; trabajo, alimentación, salud”, resaltó.

Asimismo contó que cada día van sumando más gente a la organización teniendo en cuenta la gran necesidad que existe. “Nos estamos organizando en el barrio Juan Domingo Perón, también hemos tenido conversaciones con los barrios 20 de Julio, San Isidro, en la medida que se va conociendo nuestra lucha, hay vecinos de distintos barrios que se comunican e intentan organizarse, en esa tarea estamos, eso nos golpea a todos, toda la provincia está golpeada duramente, nos indigna la reacción del gobierno, que no hay respuesta en la ayuda social, el gobierno se sigue sosteniendo a través de las escuelas o del programa Nutrir, pero eso no ayuda a nadie, es totalmente insignificante por eso nos indigna que no haya una respuesta a reclamos básicos sociales como el de un comedor”, expresó.

Para finalizar señaló que “nosotros planteamos un bono de 15 mil pesos, la mercadería tiene costos altos, la carne lo mismo, la leche también, parece una cosa medio caprichosa esto, pero antes que nada reclamamos trabajo y después los derechos a satisfacer las necesidades, ellos nos han puesto en esta situación de falta de empleo, de situación inflacionaria por lo cual deben dar una respuesta, plata parece que hay porque dicen que hay superávit que es a costa de esta pobreza y no se dignan siquiera a poner un bono”.

