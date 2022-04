El Polo Obrero marchó hacia Casa de Gobierno para reclamar trabajo, viviendas y alimentos

Compartir

En continuidad con el plan de lucha que se lleva adelante en todo el país y que implicó que el jueves se realizaran cortes de rutas en diferentes puntos de la provincia, ayer por la mañana el Polo Obrero se movilizó hacia Casa de Gobierno y luego hacia el Ministerio de Desarrollo Social para exigir que ante la crisis de hambre y desocupación, se escuchen los reclamos de trabajo genuino, vivienda y alimentos.

En ese marco Fabián Servín, referente del PO, en diálogo con el Grupo de Medios TVO señaló que “ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos venido hasta Casa de Gobierno, trajimos nuestro reclamo que es la asistencia alimentaria aparte de que tienen que repuntar los merenderos, comedores, también reclamamos la apertura del Plan nutrir que no llega a todas las familias desocupadas y tampoco tiene una proyección hacia el interior provincial, nosotros nos estamos organizando en diferentes localidades del interior donde la necesidad de las familias, los trabajadores es incluso más grave de lo que es acá y esos planes asistenciales no existen en el interior por eso venimos a traer entre otras cosas estos reclamos al gobierno de Insfrán”.

Comentó que tras la protesta frente a Casa de Gobierno iban a marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social con el fin de pedir una audiencia con la responsable “para ver si nos atienden, no tenemos chances de dialogar con alguien, nadie recibe nuestros reclamos, está la formalidad pero no hay mesa de diálogo, no hay discusión, no podemos conversar con nadie, al gobierno de Insfrán se lo pedimos hace tiempo pero tampoco lo hace, no tenemos ningún canal de conversación para ir viendo estos problemas que de última son de los formoseños, no son problemas nuestros particulares sino que son cuestiones que atraviesan decenas de familias de trabajadores en la provincia, sin embargo el gobierno sigue mostrándose muy autoritario, inflexible, no dialoga con las organizaciones que somos independientes del gobierno y lo que es peor, sigue siendo insensible frente a estas cuestiones tan básicas que son los alimentos”.

