El Polo Obrero marchó hasta Casa de Gobierno para reclamar un salario mínimo de $70.000

Compartir

Linkedin Print

Pese a la intensa lluvia registrada durante la jornada de ayer, integrantes del Polo Obrero marcharon hasta Casa de Gobierno para reclamar entre otras cuestiones un salario mínimo de $70.000. El objetivo de la protesta fue visibilizar los reclamos del sector que tiene que ver con salario y trabajo.

“Reclamamos al gobierno de los Fernández que si realmente tomaron nota de lo que pasó en las PASO tiene que dar respuestas a los trabajadores y no solo brindar anuncios de maquillaje que son realmente cuestiones muy insignificantes que no resolverán la pobreza de la mitad de los argentinos”, sostuvo el referente del PO en Formosa, Fabián Servín.

A continuación, indicó que “marchamos a Casa de Gobierno porque entendemos que la responsabilidad política es tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales”.

“En Formosa tenemos esta situación desde hace muchísimo tiempo, donde vivimos con los salarios más bajos del país, por eso el reclamo tiene que ver con aumento significativo y sustancial de los ingresos porque con los salarios miserias con los que viven muchos trabajadores no se aguantan más y ni hablar de los desocupados que la están pasando realmente mal”, agregó.

Dijo entonces que “le exigimos al Gobierno provincial que de una vez resuelva esta situación del trabajo y del salario que es la base de la pobreza que estamos viviendo”.

Reconoció Servín que “no importa el frío ni la lluvia, la gente hizo lo que pudo para salir de sus barrios porque la situación no se aguanta más. Las necesidades urgentes de las familias se hacen sentir hoy en la calle”.

Finalmente, confió que se trata solo de una manifestación donde no entregarán nada porque “ya hemos llenado de petitorio Casa de Gobierno y nunca tenemos respuestas. Esto es una expresión de nuestros reclamos, y vamos a hacer sentir una vez más en las calles que la cosa no da para más y hay un enorme descontento por la situación que están atravesando muchas familias”.

“Estamos dispuestos a seguir luchando hasta lo último, hasta tener algún tipo de respuestas”, culminó diciendo el dirigente social.

Compartir

Linkedin Print