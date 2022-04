El Polo Obrero marchó junto a Barrios de Pie para pedir un aumento en los planes sociales

Compartir

Linkedin Print

Las protestas llevadas a cabo por las diferentes organizaciones sociales, pidiendo una mayor asistencia al Estado, no se detienen en todo el país y en Formosa el epicentro de los reclamos tuvo lugar frente a la Casa de Gobierno. Allí el Polo Obrero junto a Barrios de Pie, llevaron sus inquietudes sumando cuestiones locales.

«Venimos acá a llamar al gobierno de Gildo Insfrán, que sigue manejándose con autoritarismo y con insensibilidad», manifestó Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos movilizándonos por una reunión que hubo el día lunes en el Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Zabaleta, nosotros tenemos algunos puntos muy concretos que el Gobierno dice no está en condiciones de poder llevarlo adelante, por lo tanto, nosotros continuamos con nuestro plan de lucha», explicó Servín.

En concreto los movimientos sociales exigen al gobierno de Alberto Fernández una mayor asistencia a través de los programas sociales y un aumento a los montos que reciben sus beneficiarios, aunque a nivel local, también se exige una mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos.

«Venimos acá a llamar al gobierno de Gildo Insfrán que sigue manejándose con autoritarismo y con la insensibilidad que estamos denunciando hace tiempo, porque en el marco de la profundización de la crisis, la inflación de este mes pasa por arriba del 6%, en sí esto va para peor y el Gobierno Provincial sigue sin querer atendernos», agregó al respecto.

Los reclamos puntuales del Polo Obrero vienen desde hace tiempo, puntualmente desde el año pasado y aún no han obtenido respuesta por parte del gobierno provincial. «Llevamos adelante nuestros reclamos desde hace tiempo por la asistencia hacia los merenderos y las ollas populares que tenemos en los barrios y el gobierno no nos da siquiera un mazo de cebollita. Así no se aguanta más con esta inflación, con este problema social», explicó el referente del movimiento.

Por ello, en la jornada de ayer la concentración de los manifestantes tuvo lugar frente a la propia Casa de Gobierno por «una respuesta». «Necesitamos tener una mesa de diálogo. Hay diálogo con algunos gobiernos y con el Gobierno Nacional pero no con el provincial y nosotros tenemos los mismos derechos y la misma necesidad que tiene todo el mundo».

Este pedido de respuestas a la administración provincial estuvo acompañado por una denuncia «de la crisis que viven los barrios populares» y desde el Polo Obrero indicaron «una cosa es hablar de pobreza y otra cosa es vivirla y sufrirla, realmente son muchísimas las familias de los trabajadores formoseños que hoy no cuentan con ninguna ayuda del gobierno provincial», reclamaron.

En este sentido, Servín denunció también un ajuste en el ‘Plan Nutrir’. «El gobierno no incorpora nuevos beneficiarios en el marco de que en la provincia crece la pobreza; cuando debería reforzarse la ayuda y la asistencia del gobierno, el gobierno va congelando, incluso va aplicando un ajuste». «El gobierno está haciendo un ajuste en el lugar menos pensado, sobre los alimentos y la alimentación de las familias y el plan nutrir no resuelve este problema», concluyó.

Compartir

Linkedin Print