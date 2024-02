El Polo Obrero realizará mañana una colecta solidaria de alimentos no perecederos

Mañana, 27 de febrero a partir de la 9 hs. y durante todo el día, en la plaza San Martín y en el Circuito cinco (calle Soldado Formoseño y Lacerra) el Polo Obrero llevará adelante una campaña de colecta de alimentos no perecederos con el objetivo de poder seguir manteniendo abierto los merenderos y ollas populares con que los que cuentan en los diferentes barrios de la ciudad.

«En un cuadro de crecimiento exponencial de la pobreza que ya alcanza al 60% de la población, el Gobierno Nacional bajo la presidencia de Javier MIlei, tomo la decisión de no enviar más los alimentos con lo que contábamos para poder llegar a centenares de familias, de la más empobrecidas, ya sea con una jarra de leche o un plato de comida. Tengamos presente que los más castigados con estas políticas son los niños, no por nada 6 de cada 10 no comen como corresponde en el país», comunicaron.

También afirmaron que “mientras crece la pobreza y también la indigencia, los recortes en los alimentos termina siendo un crimen social. El compromiso de mantener ‘la billetera abierta’ para el Ministerio de Capital Humano es cascara vacía, está sucediendo todo lo contrario”.

“En tanto el gobierno provincial, encabezado por Gildo Insfrán, sigue sin atender nuestro reclamo por asistencia alimentaria que ya lleva tres años”, dijeron en referencia al gobierno formoseño.

«Por todas estas razones, y mientras seguimos reclamando al gobierno Nacional por la restitución de los alimentos, y al provincial por una respuesta a esta situación, lanzamos una campaña solidaria de colecta de alimentos buscando la solidaridad de toda la población, también acudimos a los sindicatos y a todos los sectores para unificar esfuerzos en la lucha para que no haya ni un solo pibe con hambre. Acerca tu donación o contáctanos en las redes y buscamos, toda colaboración sería una gran ayuda». Cerraron.