El Polo Obrero se manifestó bajo la consigna “Hay hambre en Formosa”

Ayer por la mañana, desde la Plaza San Martín partió una movilización del Polo Obrero bajo la consigna “Hay hambre en Formosa” con el fin de reclamar al gobierno provincial que permita el ingreso de mercadería, en el marco de una situación muy difícil, con un aumento de asistencia a los diferentes comedores y merenderos que dependen de la organización social.

En ese sentido, Fabián Servín, explicó que “en el marco de esta brutal crisis que estamos viviendo donde crece la pobreza, la desocupación, el hambre en la provincia y en todo el país, es una situación generalizada pero en Formosa estamos organizándonos en torno a los comedores, los merenderos que vamos abriendo porque hay una gran demanda diaria, estamos asistiendo a 250 personas en distintos merenderos que tenemos frente a este escenario de crecimiento de pobreza. Ahora nos encontramos con este grave problema de que no nos están llegando los alimentos y que se había comprometido en su momento el gobierno de la nación, sin embargo, hace dos meses no recibimos y lo escandaloso es que no llegan los alimentos porque el propio gobierno provincial los está bloqueando”.

“Según dichos de funcionarios de la nación el problema lo tienen con la provincia y no lo tienen en otros lugares, solo en Formosa. Entonces llegamos al absurdo de que un gobierno como el de Insfrán no solo no pone un solo peso para la asistencia, sino que tampoco deja ingresar ayuda, acá hay una cuestión política, lo hacen porque el Polo Obrero es independiente del gobierno “, aseveró Servín.

“Acá las víctimas son las familias de los trabajadores desocupados, de los barrios populares que peor están pasando la falta de trabajo y eso acarrea la alimentación diaria para muchas familias por eso aumenta la demanda de comedores y de barrios, el Polo Obrero se está expandiendo por diferentes barrios de la ciudad y eso es reflejo de la expresión de la situación social. Frente al frío de estos días las familias se han convocado en la Plaza San Martín igual, salimos a la calle pese a los peligros sanitarios, no desconocemos la situación sanitaria, pero sin asistencia y sin alimentos no hay cuarentena posible, el gobierno provincial también fracasó en eso. Así como estamos no damos más, la gente no tiene un salario, no pude trabajar y no nos queda otra que salir, estamos para movilizarnos y reclamar que bajen de forma urgente los alimentos”, finalizó.

