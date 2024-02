El Polo Obrero se movilizó a Casa de Gobierno contra los cierres de los Merenderos

En el marco de una jornada nacional de lucha, el Polo Obrero denunció que el gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello han decidido no enviar más ayuda a los merenderos y comedores populares de las organizaciones sociales.

Servín explicó, “mientras se profundiza la crisis y crece la pobreza y la miseria, el Presidente Milei y su Ministra cortan la asistencia a los merenderos, perjudicando así a millones de familias que contaban con esa ayuda alimentaria. Esto es un verdadero crimen social y en cada medida el gobierno deja en claro, que el ajuste, es contra los trabajadores y sectores populares y no contra la casta. La casta está dentro del gobierno y lo siguen sumando como a Daniel Scioli”.

Para el referente del Polo, la decisión del Gobierno es una decisión política de alcanzar con la motosierra a los más necesitados. Lejos quedó aquello de que la única billetera abierta sería la del Ministerio de Capital Humano. Lo concreto que hasta el momento solo recibimos recortes en los programas y en los alimentos. Con esto Milei le saca el plato de comida a muchos niños y abuelos.

Vale indicar que en Formosa la movilización se dirigió hacia Casa de Gobierno donde también levantaron reclamos locales.

En relación a esto, Servín comentó “hace mucho tiempo venimos pidiendo al gobernador Insfrán asistencia para poder abrir los comedores, pero seguimos sin respuestas. Mientras, sigue creciendo la pobreza y se siguen alargando las colas de vecinos en los merenderos y también crecen los pedidos de una olla popular que ayude a paliar la delicada economía familiar. Además, le pedimos al gobierno que abra el plan Nutrir para todas las familias que la necesiten, que aumenten las cantidades y las variedades de los productos”.

Volviendo su mirada al gobierno Nacional culminó “la derrota del proyecto de Ley Ómnibus fue importante pero no significa que el programa de ajustes y los ataque a la clase trabajadora haya terminado, por el contrario, el propio gobierno de Miley plantea profundizarlos, por eso, insisten con el Protocolo de seguridad de Bullrich que no es otra cosa, más que represión y judicialización de la protesta social”.

Por último, Servín señaló que “están preparando una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados y de sectores en lucha, como los de la cultura, para discutir un plan de acción que frene los ajuste que recaen siempre sobre las y los trabajadores y jubilados. Mientras les seguimos reclamando a la CGT y CTa un nuevo Paro nacional activo”.