El Polo Obrero se movilizó en Formosa para reclamar trabajo, alimentos y viviendas

El Polo Obrero Formosa se movilizó ayer por la mañana hacia Casa de Gobierno para reclamar por trabajo, vivienda, alimentos y aumento en las partidas alimentarias a comedores. La convocatoria fue en la plaza San Martín, desde donde el grupo de personas partió con carteles y pasacalles, en el marco de una jornada de lucha a nivel nacional y donde en Formosa sumaron reclamos al gobierno provincial.

En contacto con el Grupo de Medos TVO, Fabián Servín -dirigente local del PO, explicó que “el Polo Obrero junto a otras organizaciones a nivel nacional estamos lanzando una jornada de lucha nuevamente reclamando por trabajo, incrementos en los programas sociales en el marco de la inflación terrible, hemos sumado los reclamos en la provincia por los comedores populares que el gobierno se sigue resistiendo a bajar siendo que ayudan a la economía familiar, hay muchas familias desocupadas”.

“Hemos sido testigos en los últimos tiempos de cómo la situación es explosiva que lleva a muchísimas familias a tomar acciones directas como cortes de ruta, movilizaciones, hay decenas de familias que viven en la vereda, en la calle o al costado de una ruta porque por la situación económica están sin poder pagar alquiler y son desalojados, el gobierno sigue sin dar una respuesta a esta demanda de viviendas, por eso nuevamente nos vamos a movilizar a Casa de Gobierno a reclamarle a Insfrán una respuesta de forma urgente, por estas cuestiones como el trabajo, la vivienda y los alimentos”, detalló Serví.

Alertó en ese sentido que “el déficit habitacional raja las paredes, lejos del déficit cero que había prometido el gobernador Insfrán en el 2013 hoy la situación es mucho más grave, nos encontramos en los barrios populares donde en un domicilio viven dos o tres familias conviviendo, con los aumentos de los alquileres y con la fata de trabajo que se combinan no están pudiendo pagar alquileres, no es que la gente no solo no tiene casa en este momento sino que no tiene cómo pagar el alquiler por eso toman estas acciones, sin embargo el gobierno sigue sin dar respuestas. Hace días en su discurso, el Gobernador destacó el famoso superávit en la provincia, pero tenemos que dejar bien en claro que eso es costa del empobrecimiento de las familias trabajadoras de la provincia, uno de esos resultados es el déficit habitacional, otro es el tema del trabajo entonces es un superávit mentiroso, no pueden hacer propaganda de eso cuando tenemos tantas familias con problemas severos sociales, al IFE en la provincia lo cobraron unas 170 mil personas, casi un tercio de la población tiene problemas de trabajo en Formosa, nosotros exigimos al gobierno que utilice el famoso superávit para resolver estos problemas urgentes que no pueden esperar”.

Aseveró además que “la inflación donde más golpea es en la canasta alimentaria, las cosas que más suben son las cosas cotidianas, lo que consumimos el día a día, el pan, la harina, el aceite, entonces tenemos una inflación por arriba del promedio en los productos alimentarios”.

Para finalizar aseveró que “la falta de trabajo está dejando sin ingresos a las familias, hemos transitado toda esta cuarentena con un IFE, pero ahora ni siquiera hay eso ni otros programas, a nivel nacional se ha lanzado el Potenciar Trabajo pero en la provincia es muy a cuentagotas, hay un feroz recorte del presupuesto de asistencia social a nivel nacional y también en la provincia, es insólito que el gobernador no habilite los comedores populares, la respuesta de ellos es que en las escuelas lo dan, pero esa es una solución muy limitada porque solo le dan a los chicos escolarizados y en el marco de la pandemia incluso muchas escuelas han dejado de dar ese servicio entonces el alimento está siendo puesto en peligro, sobre todo la gravedad mayor es que en el marco de la pandemia donde el cuerpo tenía que tener todos los nutrientes, los alimentos que necesitamos para enfrentar al virus si somos infectados no los podemos consumir porque son elevados, estamos desprotegidos”.

