El Polo Obrero se movilizó para pedir módulos habitacionales y asistencia alimentaria

Ayer por la mañana, desde el Polo Obrero Formosa llevaron adelante una manifestación para reclamar al Estado módulos habitacionales y asistencia alimentaria.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Fabián Servín, dirigente local del PO en Formosa, contó que “más allá del intenso frío nos vinimos a movilizar, la gente que vino nos dijo que así como tienen frío en sus casas no les importa ir a tener frío a otra parte si es que tienen que reclamar sus derechos y es así, por eso estamos acá con muchísimas familias de los barrios más populares, hay vecinos de Circuito Cinco, de la zona sur, de Lote 111, básicamente vamos a movilizarnos al Ministerio de la Comunidad reclamando una solución inmediata a esta situación de que muchas familias siguen sin contar con un techo propio y en el marco de la pandemia esto es contraindicativo con lo que dicen los especialistas, esto se agudiza con la crisis y se le suma el problema de que no pueden siquiera pagar los alquileres, estamos en esta situación de que muchas familias están siendo desalojadas porque no alcanzan a cubrir el costo que incluye los alquileres”, dijo preocupado.

“En el Ministerio de la Comunidad vamos a llevarle un petitorio al ministro, reclamarle al poder político de que haga realidad esa promesa que alguna vez dijo el gobernador Insfrán de que para el 2015 íbamos a tener déficit habitacional cero y estamos lejos de esa problemática que se va agravando y lo sufren las familias de jóvenes que ven truncadas sus aspiraciones, su sueño de tener su familia y su casa propia, vamos a pedir módulos pero también asistencia alimentaria, la incorporación del Plan Nutrir que aunque es insuficiente de alguna forma es un paliativo para la economía familiar, por eso también vamos a reclamar al Ministerio la incorporación inmediata al Plan Nutrir de las familias que no están dentro y también vamos a pedir recursos para comedores como verduras y carnes para poder sostener las ollas ya que estamos recibiendo la demanda de más familias diariamente”.

“Hemos recibido hace días alimentos y mercadería del Ministerio de Desarrollo de la Nación así que eso se destrabó pero tenemos también una dificultad, lo que nos envían de allá son productos secos pero para completar la olla necesitamos verduras y carne, vamos a pedirle al Ministerio que nos baje los recursos necesarios para poder sostener nuestro comedor y nuestras ollas populares que es una ayuda para muchísimas familias de los sectores más populares que hoy ven en peligro su propia alimentación”, finalizó.

