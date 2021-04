El Polo Obrero se movilizó para pedir wifi libre y entrega de notebooks para estudiantes

Compartir

Días atrás, desde el Polo Obrero se concentraron en la Plaza San Martín y se movilizaron hacia el Ministerio de Cultura y Educación donde entregaron un petitorio para reclamar wifi libre, sobre todo en los barrios populares, y la entrega de notebooks con el fin de los alumnos que no tienen acceso a ambos, puedan continuar con las clases virtuales desde sus casas y evitar de esta forma “que pierdan otro año más”, advirtieron.

En ese marco, Fabián Servín, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la movilización.

“En este año escolar que está comenzando tenemos muchas dificultades, así hemos transitado el año pasado donde el gobierno no ha garantizado la continuidad educativa bajo la modalidad virtual porque no garantizó el wifi ni los soportes técnicos como computadoras, tablets u otros elementos lo que el año pasado provocó una decepción importante dentro del estudiantado, el porcentaje de cerca del 40% de chicos en edad escolar no tuvo posibilidad de conectarse y continuar de esa forma su año escolar, no queremos que eso se repita, que los chicos sigan perdiendo escolaridad, tampoco nos pronunciamos a favor de la vuelta, bajo cualquier cosa, a las escuelas, nos parece que en este contexto de circulación comunitaria no es la solución, sino al contrario, tener a los chicos y docentes en la escuela sería una bomba muy peligrosa de contagio, pero está claro que de esta forma no se puede continuar y apeligra la educación de los chicos por eso reclamamos al Ministerio de Educación wifi libre sobre todo en los barrios populares y también la entrega de computadoras porque muchas familias no están teniendo ni siquiera teléfono para continuar las clases”, dijo.

Explicó además que el 40% de los alumnos que quedan fuera del sistema educativo por no contar con los medios para la virtualidad, “es un dato general que sacamos en promedio, tenemos las declaraciones de algunos directivos, de sectores gremiales, son testeos que se toman en el campus, pero cualquier familia y sobre todo estos sectores puede dar fe de eso, de todos los problemas que tuvieron el año pasado con el tema de la conectividad, el gobierno tomó nota de eso y sacó un cuadernillo que es bastante deficitario, tuvo muchas críticas porque los contenidos no son adecuados a los niveles, hay tareas que se le plantean a chicos de mayor grado que son para grados inferiores, eso tampoco vino a garantizar la calidad educativa”.

“El gobierno ha fracasado con la virtualidad y los perjudicados son los chicos, son las familias, por eso apenas comenzamos el ciclo estamos con este reclamo para no perder un año más”, explicó Servín.

La movilización se trasladó hacia el Ministerio de Educación donde entregaron un petitorio con los reclamos. “Es el Estado el que tiene que garantizar todo, por algo la educación es obligatoria, pública y gratuita y esas condiciones no se están cumpliendo porque los chicos que no tienen computadora o no tienen internet están quedando fuera del sistema educativo público. Esta es una forma de aumentar la desigualdad educativa porque los chicos que tienen condiciones avanzan, pero los demás alumnos no, están quedando fuera de este derecho que es la educación”, lamentó Servín al finalizar.

