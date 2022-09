El Polo Obrero Formosa se movilizó hasta el Ministerio de la Comunidad

Compartir

Linkedin Print

En una nueva manifestación, el Polo Obrero se dirigió al ministerio que conduce Gloria Giménez para pedir una audiencia y solicitar asistencia alimentaria para los comedores ante la crisis económica. «No tenemos ningún tipo de respuestas», aseguró Fabián Servín, referente del movimiento, al Grupo de Medios TVO.

«Efectivamente estamos en la quinta movilización hacia el Ministerio de la Comunidad, estamos pidiendo a su titular, la ministra Giménez, tener la posibilidad de discutir los graves problemas que estamos teniendo las familias en los barrios populares y que no es nuevo, lo venimos señalando en cada jornada de lucha, pero que cada vez se profundiza más», señaló Servín.

La manifestación que inició en la Plaza San Martín y marchó hacia las oficinas del ministerio en la calle Grotti, planteó la intención de hacer una olla popular para «mostrar con lo que cocinan» en los barrios para asistir a las familias vulnerables ante la crisis, que indican, se agarra cada vez más.

«Está claro que el Gobierno no encuentra una solución a la inflación que no tiene techo, todos los meses tenemos altísimos índices inflacionarios, ya tenemos una inflación proyectada para este año cercana al 100%, sin embargo el gobierno no actúa en consecuencia a esta situación», críticó el dirigente en este sentido.

Específicamente el pedido que viene realizando el Polo Obrero desde hace meses, incluso cuando el Ministerio de la Comunidad estaba encabezado por Aníbal Gómez, se por la asistencia alimentaria de verduras y carne para poder brindar una mejor alimentación en sus comedores ya que desde el gobierno nacional, solo se envían productos secos como fideos y polenta.

«Estamos marchando concretamente a pedir la asistencia y ayuda para abrir los comedores populares porque en este cuadro cada vez cuesta más sostener la alimentación. Le pedimos nada más que verduras y carne para poder abrir nuestros comedores y sostener las ollas populares que ya tenemos en algunos barrios gracias al esfuerzo de algunas compañeras y algunos compañeros que incluso ponen plata de sus bolsillos para las ollas, pero en este estado inflacionario es cada vez más difícil sin la asistencia del Estado», precisó Servín.

Desde el movimiento social denunciaron incluso que el gobierno provincial asiste a otros movimientos afines, no así a aquellos considerados independientes, una práctica «clientelar» en la «situación crítica» que atraviesa la sociedad. «El gobierno no debe desconocer la situación crítica en la que estamos, sin embargo se sigue mostrando insensible por lado y por otro lado sosteniendo una política clientelar», dijeron desde la marcha, mientras alertaban de un vallado para impedir que llegarán frente a las instalaciones del Ministerio.

De esta forma, Servín también trazó un paralelismo con la polémica política desatada por el vallado en los alrededores de la casa de la Vicepresidenta Cristina Fernández días atrás en el pudiente barrio de Recoleta en la Capital Federal.

«Parece que hay vallas buenas y vallas malas, acá hay vallas contra los pobres, hay vallas contra el hambre y nosotros vamos igual. Queremos hacer escuchar nuestro reclamo y queremos ser atendidos por supuesto», manifestó.

Por último, el dirigente social reiteró que la intención de la marcha, de no ser recibidos en una audiencia, es al menos «mostrarles con que es lo que cocinamos en los barrios en donde podemos sostener esta olla». «Nosotros recibimos productos secos, polenta, arroz y puré de tomates, obviamente no nos pueden mandar verduras, y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno de Insfrán que aporte desde el Estado», finalizó.

Compartir

Linkedin Print