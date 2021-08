El Polo Obrero volvió a marchar ayer para reclamar solución habitacional y alimentos

Compartir

Ayer a la mañana, el Polo Obrero Formosa volvió a marchar hasta Casa de Gobierno para reclamar solución habitacional y alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el dirigente Fabián Servín dijo que “desde horas muy tempranas nos juntamos en la plaza San Martín para marchar hasta Casa de Gobierno con el objetivo de reiterar el pedido de audiencia con el ministro Aníbal Gómez quien está a cargo del Ministerio de la Comunidad y de Desarrollo Humano”.

“Los reclamos tienen que ver con cuestiones muy básicas y elementales, como ser una respuesta a los planteos de solución habitacional para las familias sin techos, que en el marco de esta crisis incluso ahora se encuentran con el problema de no poder pagar el alquiler y muchas están siendo desalojadas; a esto hay que sumarle la solución alimentaria que no pueden garantizar ni siquiera las cuatro comidas diarias”, dejó en claro.

Seguidamente Servín añadió que el pedido y lo realizaron en varias ocasiones donde “hemos presentado petitorios en el Ministerio sin que tengamos una respuesta hasta el momento y es por eso que hoy estamos marchando a Casa de Gobierno”.

Al ser consultado por cuántas manifestaciones realizaron hasta el momento para que estos pedidos sean escuchados respondió: “venimos desde el año pasado. Acá no se practica el ejercicio de la democracia, donde predomina el diálogo y la gente puede charlar con sus ministros; chocamos siempre con la misma pared, es decir con un gobierno autoritario que hasta ahora no se ha mostrado dispuesto a discutir estos problemas, a dialogar con las organizaciones independientes”.

“Nosotros vimos que la semana anterior el Gobierno si recibió a dirigentes de otras organizaciones, pero los ejes del encuentro no eran los reclamos populares sino la adhesión política electoral en el marco de esta campaña que estamos viviendo”, continuó.

“A nosotros no nos convocan porque saben nuestra posición, nuestra lucha es independiente del Gobierno, mantenemos perseverancia y coherencia, defendemos una posición y llevamos adelante los reclamos de los sectores más populares”, cerró diciendo el mismo.

