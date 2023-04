El Potrillo: productores locales de miel fueron convocados al Congreso Apimondia 2023

Productores de miel oriundos de El Potrillo fueron convocados, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a participar del 48° Congreso Apimondia 2023, que se realizará en Santiago de Chile del 4 al 8 de septiembre.

El mismo se desarrolló en Turquía en 2022, donde también estuvieron presentes estos productores representando a la provincia de Formosa.

Al respecto, Roque Moreno, técnico apícola de la Comunidad Rural Organizada (CRO) de Ramón Lista, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente (MPyA) de la provincia de Formosa; quien brindó detalles acerca del trabajo que llevan adelante en la zona oeste del territorio formoseño.

Es menester recordar que, actualmente, son 72 productores apícolas en todo el departamento Ramón Lista, de los cuales 10 son mujeres: cinco wichí y cinco criollas; además de contar con 900 colmenas que producen 12 kilos de miel.

“Tiene que tener muy buena calidad para llevar a otro país representando a la provincia, son mieles orgánicas, de alta calidad, no tenemos grandes cultivos donde usan agroquímicos, eso hace que nuestra miel tenga alta pureza, más por la costumbre de la gente de consumir productos naturales, por eso tiene ese alto valor a nivel mundial”, explicó Moreno.

Y agregó: “Nuestra miel es producida por flores del monte que le da el sabor característico y especial, además de la coloración que a medida que avanza el verano hacia el otoño, se va oscureciendo”.

En cuanto a la comercialización, el técnico indicó que cuentan con un canal de comercialización en el MPyA que, hace una semana, compró 4200 kilos de miel y “ahora estamos en proceso de venta de 3600 kilos más”.

El resto de la miel producida se comercializa en la zona, en otras provincias, “ese es el trabajo que estamos realizando a través del gobierno de la provincia y con el fortalecimiento del Ministerio al productor apícola con materiales y asistencia técnica en territorio”.

“Se ha recolectado hasta la actualidad 10 mil kilos de miel, con una proyección, tenemos cosecha hasta finales de abril y la idea es sacar tres mil kilos más, si nos acompaña el clima”, anticipó.

Desde el inicio de la temporada ya realizaron cuatro cosechas y dos en lo que va del 2023, lo que arrojó el número total de 10 toneladas de miel.

La miel adquirida por la cartera productiva, señaló, se distribuye por el Ministerio de la Comunidad a través de bolsones y programas alimentarios; y, estiman, que en una segunda etapa llegue a las góndolas de los supermercados.

“Estamos en proceso de poder darle un valor agregado por primera vez a nuestra miel, desde nuestras instalaciones operativas envasar la miel y distribuir a toda la provincia”, añadió.

Respecto a los precios, los productores comercializan a 700 pesos el kilo de miel al mayorista, mientras que en los supermercados “estaba arriba de 1300 pesos”.

Por último, Moreno se refirió al proceso productivo y dijo que, luego de pasar por la sala de extracción, donde “se tiene todos los cuidados de la práctica del buen manejo del producto, para la inocuidad y que se mantenga la calidad”, se hace un filtrado y se envasa en tambores de 300 kilos.

“Luego se traspasa a los decantadores que son depósitos de miel, tambores grandes, donde quedan tres o cuatro días y tira algunas impurezas, algunas patitas de abeja; por su densidad la miel sube las impurezas hacia arriba, entonces se limpia con un colador especial para eso”, precisó.

Por último, aseguró: “La miel no se contamina de ninguna manera, se tiene mucho cuidado desde la cosecha que se hace en la unidad productiva, en la sala de extracción se usan guantes, cofias, todo para que no se contamine”.

