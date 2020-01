El precio de la carne volvió a aumentar y aseguran que habrá más subas semanales

Compartir

El precio de la carne sigue sufriendo aumentos desde el mes de diciembre, aunque ahora las subas son vez por semana, algo que seguirá así, lo que complica mucho la situación del sector debido a que la gente ya no consume como antes y quienes sí lo hacen compran por menor valor.

En ese marco Tony, encargado de la carnicería «El Imperio de las Carnes», ubicada en el barrio San Miguel de esta ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el momento por el que atraviesa el sector y aseguró que la situación está «imposible».

«Aumentó la carne la semana pasada y va a volver a aumentar esta semana y la siguiente también, tenemos 3 semanas consecutivas de aumentos, desde diciembre que no para de aumentar, nosotros tratamos de mantener el precio lo más que podemos y cada tanto retocamos a lo que serían las góndolas para no perder clientes porque si tenemos que aumentar como sube no nos van a comprar, tenemos que cuidar, atajar a los clientes porque si uno sube mucho la gente no llega tampoco, está imposible la cosa», dijo.

Asimismo, contó que «al kilo de pulpa la tenemos en 390 pesos, de 5 pesos vamos aumentando por semana pero igual está muy difícil la cosa, no se cuánto tiempo va a aguantar esto».

También contó que casi todos los valores son por encima de los 200 pesos. «La carne molida está a 270 pesos el kilo, también vendemos asado que es lo tradicional un domingo por eso trabajamos con dos tipos; el de ternera que sería el premium a 390 pesos y después tenemos uno más económico de novillo a 280 pesos el kilo, hay 110 pesos de diferencia entre los dos», comparó.

Además el trabajador aseguró que ante los aumentos constantes de la carne, la gente opta por comprar pollo. «Las ventas de pollo subieron bastante, se vende mucho, tuvo una buena por así decirlo, desde diciembre tuvo un aumento altísimo, ahora en enero bajó entre un 10 y un 15% y se vende. La gente consume más pollo y esa es la verdad, aunque también están los que optan por llevar siempre lo vacuno, aunque el consumo es menos, el consumo bajó un montón en general. La gente sigue comiendo carne pero compra menos, por ahí vienen con la plata justa y como todo sube ya no les alcanza a llevar por ahí un kilo entonces compran por el importe que trajeron», explicó.

En ese marco señaló que «también tenemos paleta, aguja que ronda entre 290 y 200 pesos, eso es lo que más sale todos los días».

Para finalizar detalló cuál es el valor de hacer un asado para 4 personas. «Un asado familiar para 4 personas rondaría unos 2 kilos o 2 kilos y medio, eso es entre 700 y mil pesos incluyendo chorizo, también el carbón, con ese monto ya se hace un buen asado para 4».