Por quinta vez en el año el precio de la nafta volvió a subir en Formosa

Ayer por la mañana los conductores formoseños se desayunaron con que el valor de los combustibles volvió a subir en orden de alrededor del 1,2%. El retoque a los precios, el quinto desde que empezó el año, fue confirmado por operadores de estaciones de servicio quienes aseguraron que no se aplicó en todo el país.

Como resultado del ajuste, la nafta súper en las estaciones de servicio de YPF pasó a valer en la ciudad de Formosa $ 80,50; la Infinia, $ 90,50; la Diesel 500, $ 74,70), y la Infinia Diesel, $ 90,10 (hoy $ 89,10).

Shell también fijó nuevos valores ayer a la madrugada: la nafta Súper pasó de 80, 79 pesos a 81, 79; la V-Power de 91, 29 a 92,35 pesos; en tanto que la Formula Diesel subió de 76, 59 a 77,35 y la V-Power Diesel llegó a $91,89 , tras permanecer por 15 días en 90,89 pesos.

Según se advirtió, la semana que viene podría volver a aumentar por depreciación del peso argentino.

Este escenario generó gran malestar entre los conductores, quienes ya ven resignados cómo el valor de la nafta sube sin cesar, lo que luego impacta en el valor de la mercadería, sobre todo.

Los remiseros, quienes subsisten como pueden a la pandemia de coronavirus ya que tienen acotado su horario de trabajo, lamentaron el nuevo incremento y aseveraron que si la situación continúa así analizarán una posible suba en la tarifa, ya que cada vez es menos rentable ofrecer el servicio debido a los reiterados aumentos y la poca demanda que hay.

Indignación

“Es lamentable que la nafta no tenga tope y siga subiendo sin parar, ya no hay control sobre esto y los clientes debemos pagar las consecuencias, es imposible hasta manejarnos en moto porque no hay dinero que alcance, si uno debe ir lejos a trabajar tiene que cargarle varias veces a la semana, pero así no rinde la plata, sinceramente no sé a dónde vamos a ir con esto”, dijo muy molesta una vecina.

“Soy remisero desde hace 20 años y nunca vi algo como lo que pasa ahora, subas sin parar, nadie controla nada, empezamos el año muchísimo peor que el 2020 porque los aumentos no paran. Tengo muchos pasajeros que en su mayoría son personas de la tercera edad y tienen que ir al médico o a la farmacia y apenas les alcanza para pagar el pasaje, imagínense si uno traslada cada aumento que hay, es imposible encima que de por sí la calle está vacía”, lamentó el trabajador consultado.

“Nuestros funcionarios son los que deben actuar y ponerle una pausa a esto, ya no nos sorprende nada la verdad pero que cada semana haya un aumento es una cosa de locos, no puede seguir así y espero que los que nos tienen que defender vean este tema, que se le ponga un tope porque lo peor de todo es que la nafta aumenta pero los sueldos siguen igual que siempre, un abuso por donde se lo mire”, aseveró otro vecino formoseño.

“Nuestro país cae por la borda a la vista de todos, y el que peor la sufre es el que sale a trabajar porque tiene que cargar nafta para movilizarse, es realmente imposible vivir así, dicen que es el último aumento pero sigue subiendo, se burlan de la gente y nos asfixian de todos lados”, graficó otro conductor, indignado ante el incremento.

