El Presidente Alberto anunció la extensión del distanciamiento social hasta el 31 de enero

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de las restricciones vigentes para contener la propagación del coronavirus hasta el próximo 31 de enero próximo y dijo que firmará el decreto correspondiente que prorroga la vigencia hasta esa fecha del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo).

Además, pidió que de cara a las fiestas de fin de año y el inicio de la temporada de verano sean “profundizados” los cuidados y destacó la importancia de que no haya un relajamiento en cuanto al cumplimiento de las medidas para evitar los contagios.

“Vamos a seguir así. Entre hoy y mañana firmaremos el DNU. Vamos a seguir así hasta el 31 de enero. En el medio están las Fiestas y las vacaciones, pero el problema no pasó”, dijo el mandatario al presidir un acto en Moreno, donde expresó el reconocimiento por la tarea que realizan desde el inicio de la pandemia los trabajadores sociocomunitarios y anunció el pago de un bono de 5 mil pesos para ese sector.

De esta manera, se extiende hasta fines de enero la medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio (Dispo) que rige en todo el país y cuya etapa actual vence este domingo.

En el marco del acto, el Presidente dijo: “Todos esos cuidados que tuvimos los tenemos que profundizar ahora porque, en este momento, donde sentimos que los casos han bajado, nos relajamos y tenemos muchas ganas en las fiestas de acercarnos, de compartir una copa con la familia, una mesa”.

En esa línea, pidió “a todos y a cada uno de los argentinos que no se olviden de que el problema todavía lo tenemos y aún no pasó”.

El nuevo anuncio se realiza en momentos en que avanzan las gestiones de una comitiva argentina en Rusia, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para traer al país antes de fin de año las primeras dosis de la vacuna Sputnik V.

Al respecto, el Presidente ratificó que “en breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales que son los que están más expuestos y los que más lo necesitan con los que trabajan en la salud y las fuerzas de seguridad” y luego avanzar con los que están más expuestos “por edad o enfermedades prevalentes”.

“La vacuna estará llegando, si los laboratorios se pelean por la vacuna, allá ellos”, apuntó el mandatario, luego de una semana en la que el ministro de Salud, Ginés González García, habló de pretensiones “inaceptables” por parte de la empresa estadounidense Pfizer a la hora de negociar las dosis que podrían llegar al país.

Tras varias semanas de amesetamiento, las autoridades advirtieron en los últimos días un leve incremento de casos, sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), por lo que llamaron a la población a incrementar las medidas de cuidado ante las fiestas de fin de año y las vacaciones.

En las últimas 24 horas, otras 169 personas murieron y 7.326 fueron reportadas con coronavirus en el país.

Con los fallecimientos y nuevos casos reportados ayer, suman 41.534 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.524.372 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.471 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,6% en el país y del 58,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

“Tenemos ahora que seguir sobrellevando esto que todavía no ha terminado porque, aunque los casos bajan, nadie sabe dónde el problema puede volver a repuntar”, afirmó el Presidente en el anuncio de hoy, y puso como ejemplo el alza de casos de Covid-19 que se está observando en otros países de la región.

En esa línea, estimó que habrá que “seguir conviviendo con todos los cuidados que tuvimos cuando la pandemia asomó por primera vez” y señaló que “durante mucho tiempo” tendremos “la mitad de nuestra cara cubierta” con barbijos y tapabocas.

La actual fase de distanciamiento había sido anunciada el pasado 27 de noviembre y tenía como fecha límite este domingo 20.

Desde el anuncio de la primera “cuarentena”, dictada el 19 de marzo hasta la nueva, habrán pasado 9 meses y, contando la anunciada hoy, fueron 17 las prórrogas, todas ellas con diversos grados de restricciones y flexibilizaciones.

En la etapa actual solo quedaban en la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) las ciudades de San Carlos de Bariloche (Río Negro) y el departamento de Puerto Deseado (Santa Cruz).

Compartir

Linkedin Print