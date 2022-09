El Presidente Alberto Fernández recibió a la CGT en Olivos, no estuvo Moyano

Compartir

Alberto Fernández se reunió con la cúpula de esa entidad para analizar las cifras del crecimiento industrial, la baja del desempleo y los mecanismos necesarios para la solución de conflictos como el del gremio de neumáticos.

El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a la cúpula de la CGT, con cuyos dirigentes analizó las cifras de crecimiento industrial, la baja del desempleo, los posibles mecanismos para mejorar los salarios de los sectores informales y acciones para solucionar conflictos como el de los trabajadores de los neumáticos, informó esta mañana la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

«El Presidente se encuentra habitualmente con diferentes sectores y esta reunión con la CGT venía pactada desde hace bastante tiempo. Las definiciones (del encuentro) dejamos que las cuenten quienes participaron. Se conversaron diferentes temas», dijo la portavoz en declaraciones a radio Diez.

Entre los temas charlados, Cerruti indicó que se habló del «nivel de crecimiento, la baja de desempleo, que realmente es muy importante» y destacó que el lunes último se conocieron «datos del crecimiento industrial, y tenemos un desempleo por debajo del 7 por ciento».

«El panorama y el horizonte es importantísimo. Tenemos problemas para lograr adecuar precios con salarios, para que el ritmo de la inflación vaya cayendo, y tenemos la discusión permanente de salarios», aseveró la funcionaria.

En ese marco, dijo que «los gremios de la CGT tienen esta discusión a partir de paritarias, y otros sectores informales tienen más dificultades para acceder a subas de salario, con lo cual es un mecanismo para discutir».

En el encuentro también se habló de «los conflictos que nos preocupan, como el de neumáticos», precisó la portavoz.

Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) para resolver el conflicto salarial en las industrias del sector pasaron el lunes a cuarto intermedio hasta mañana, mientras el gremio decidió hasta entonces continuar con las medidas de fuerza.

Pablo Moyano decidió

no renunciar a la CGT

El dirigente de Camioneros finalmente no se irá de la central obrera, como amenazó tras haber sido marginado de la reunión con el Presidente. No tuvo apoyo de sus aliados para irse en bloque.

Finalmente, Pablo Moyano decidió seguir en el triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT). En una reunión con sus aliados, el dirigente del Sindicato de Camioneros no concretó su amenaza de abandonar la central obrera luego de que el sector mayoritario de la central obrera no lo invitó a la comida con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

Sus rivales internos deslizaron que el dirigente de Camioneros no recibió adhesiones entre sus propios aliados para irse en bloque de la CGT y formalizar una ruptura que existe de hecho. Pablo Moyano analizó sus pasos durante un encuentro realizado en la sede de su gremio, en San José al 1700, de los representantes del Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), donde militan Mario Manrique (SMATA), Omar Plaini (canillitas), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Raúl Durdos (SOMU), Graciela Aleñá (viales) y Cristian Jerónimo (vidrio), entre otros.

