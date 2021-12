El Presidente anunció bono de 8.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren la mínima

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández anunció un bono de fin de año de 8 mil pesos para todas las personas que perciban la jubilación mínima, que beneficiará a más de 4,6 millones de jubilados y pensionados, y ratificó el compromiso del Gobierno nacional de «ir recuperando poco a poco la capacidad real de compra» de los pasivos «para que tengan un ingreso digno y puedan vivir con tranquilidad».

«Todos los que cobren la jubilación mínima van a recibir entre el 20 y el 23 un bono de 8 mil pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año», anticipó el Presidente al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de entrega de la jubilación número 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000.

Fernández se manifestó “convencido” de que con estas medidas van “en el camino correcto” y dijo que se va “a insistir hasta que los jubilados tengan una jubilación digna”, porque tienen “la certeza y la decisión política de lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación y, poco a poco, vayan recuperando su capacidad real de compras”.

Acompañado por la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Presidente sostuvo que «la fórmula» que se impulsa «permite ganarle a la inflación» y que «poco a poco» los jubilados y jubiladas «recuperen su ingreso real».

“Pero no estoy conforme con eso, soy consciente de que sigue siendo poca plata. Tengan la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que el ingreso de los jubilados se siga recuperando, sea digno y les permita vivir con tranquilidad», afirmó el jefe de Estado.

Agregó que mientras tanto, el Gobierno va a «ir remediando las cosas» en la medida de lo posible, ya que también existe “el tema de la deuda».

«Martín (Guzmán) está lidiando todos los días con los acreedores y el Fondo (Monetario Internacional), y a veces se hace difícil tomar todas las decisiones que uno quisiera tomar», apuntó.

El bono se pagará entre el 20 y 23 de diciembre según la terminación de DNI de cada beneficiario y será de 8.000 pesos para las jubilaciones y pensiones de hasta 29.062 pesos, en tanto que aquellos que tengan ingresos previsionales entre un haber mínimo (29.062 pesos) y 37.062 pesos, recibirán la diferencia hasta completar este último monto.

“La pandemia lamentablemente generó una mayor concentración de la riqueza en sectores muy poderosos, eso pasó en todo el mundo y es muy notorio en América Latina, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que el ingreso se distribuya de manera más equitativa”, dijo el primer mandatario.

El Presidente reflexionó que “no es posible que en un momento en que la Argentina crece más del 10 por ciento, ese crecimiento no llegue a todos por igual”.

«Si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento, y eso hay que cambiarlo, y lo tengo en la cabeza para el año que viene. Si el crecimiento es igualitario, tiene sentido el crecimiento”, completó.

Luego, al entregar la Jubilación Anticipada número 2.000, Fernández sostuvo que «no es otorgar un privilegio sino un derecho que tienen quienes han trabajado toda una vida y sobre el final perdieron su trabajo».

«No podemos dejarlos desamparados a su suerte sino que tenemos que darle una mano para que puedan seguir viviendo dignamente”, afirmó.

En cuanto a Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado, celebró la medida, que beneficia a “las mujeres y reconoce el trabajo que tuvieron de cuidar a sus hijos para poder computárselo y poder jubilarse», y señaló que “ojalá todas aquellas que la necesiten puedan acceder a ella de manera rápida y eficiente”.

Por su parte, Raverta aseguró que en 2021 “los jubilados no solo le ganaron a la inflación, sino que esta nueva fórmula logró ganarle en tres o cuatro puntos porcentuales a la del Gobierno anterior”, ya que el acumulado de los cuatro aumentos establecidos por la ley de movilidad alcanzó el 52,7 por ciento, incremento que hubiera sido de 48,6 por ciento con el mecanismo previo.

Asistieron al acto numerosos jubilados, quienes se ubicaron en mesas en la que se les sirvió un refrigerio, desde donde disfrutaron de la melodía de una banda de folklore fusión de Yacaré Manso y Los Ñandubay.

Según se informó en un comunicado, el reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que se puso en funcionamiento el 19 de julio de este año a través del Decreto 475/2021, «permitió que miles de mujeres en edad de jubilarse, que son madres y no contaban con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación pudieran sumar años de aportes por cada hijo o hija».

En tanto, la jubilación anticipada se oficializó en octubre, a través del Decreto 674/2021 con el objetivo de que hombres de entre 60 y 64 años y mujeres de entre 55 y 59 años, desocupados al 30 de junio de 2021, con 30 años de aportes registrados, puedan jubilarse en la actualidad.

Esta bonificación de fin de año, se suma a las tres anteriores que se otorgaron a lo largo de 2021 en los meses de abril y mayo, por 1.500 pesos cada uno, y en agosto, por 5.000 pesos.

Para cuidar los ingresos de este sector, el Gobierno llevó adelante además medidas complementarias tales como el congelamiento de las tarifas de servicios públicos; la suspensión transitoria del cobro de los créditos Anses, y un nuevo vademécum de más de 170 remedios gratuitos a través del PAMI, indica la información.

También avanzó en la sanción de la Ley de Zonas Frías, mediante la cual más de 2,5 millones de jubilados y pensionados tendrán descuentos del 50 por ciento en su tarifa de gas, y cerca de 130 mil jubilados y pensionados dejaron de pagar el impuesto a las ganancias.

Compartir

Linkedin Print